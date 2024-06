Jesus como uma criança: cientistas decifram o registro mais antigo sobre a vida de Cristo

É um dia estranho para a ciência e a religião católica ou cristã. Um grupo de cientistas pesquisadores acabou de descobrir o registro escrito mais antigo da infância de Jesus em um papiro com 1.600 anos de idade. Tudo em torno dessa peça é estranho, desde seu conteúdo até seu idioma, seu material e até a área onde foi encontrada, marcando assim um precedente único.

ANÚNCIO

Trata-se de uma descoberta acidental em uma biblioteca alemã que revela um relato inédito da infância de Jesus Cristo. É, portanto, estritamente falando, uma descoberta de um manuscrito bastante antigo que passou por métodos científicos sérios e objetivos para documentar e validar sua procedência. Embora não constitua uma confirmação da existência de Jesus em um período diferente do analisado por séculos.

A história, em linhas gerais, é mais ou menos assim: um pedaço de papiro com mais de um milênio e meio foi encontrado na biblioteca da Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Ficou ignorado por séculos, mas finalmente foi decifrado e, para surpresa dos especialistas, tornou-se o registro escrito mais antigo da infância de Jesus Cristo.

Mas há alguns detalhes interessantes que valem a pena considerar.

Este manuscrito relata a vida de Jesus como uma criança e se torna um pedaço da história

O documento, que passou despercebido por muito tempo, conforme relata o Washington Post, foi identificado como uma cópia do “Evangelho da Infância de Tomás”, um texto apócrifo que narra a vida precoce de Jesus. Esta descoberta, mesmo sem tempo para vir à tona, já foi qualificada como “uma descoberta significativa para o campo da pesquisa”.

A Universidade Humboldt de Berlim assim o classifica em seu comunicado oficial, pois o registro, tecnicamente, desloca um códice do século XI como a versão mais antiga conhecida deste evangelho. O fragmento, traduzido pelos doutores Lajos Berkes e Gabriel Nocchi Macedo, é datado entre os séculos IV e V e contém anedotas sobre a infância de Jesus que não aparecem na Bíblia.

Trecho do manuscrito A infância de Jesus

As poucas linhas do papiro que foram completamente decifradas descrevem um "milagre" realizado por Jesus quando era criança, de acordo com o Evangelho de Tomás, dando vida a algumas figuras de pássaros de argila.

ANÚNCIO

O documento, escrito em grego e originário do antigo Egito tardio, foi ignorado por muito tempo devido à sua escrita considerada desajeitada, o que o fazia parecer um texto cotidiano sem importância.

No entanto, graças à aplicação de novas tecnologias, Berkes e Macedo conseguiram decifrar a linguagem do fragmento e compará-la com outros textos cristãos primitivos, revelando assim seu verdadeiro valor histórico.

A relevância deste evangelho apócrifo sobre a vida de Jesus

Os pesquisadores acreditam que o evangelho pode ter sido criado como um exercício de escrita em uma escola ou mosteiro, o que explicaria a irregularidade da caligrafia e até mesmo a história que é contada lá, derivada de outros trechos também apócrifos.

Mas a realidade é que esta descoberta abre novas frentes de pesquisa sobre a figura de Jesus e a circulação de textos religiosos na era da Antiguidade e da Idade Média.

A descoberta do "Evangelho da Infância de Tomás" em sua versão mais antiga representa um avanço significativo para a compreensão da história do cristianismo e da imagem de Jesus durante a época.

Este papiro, que alguma vez foi considerado insignificante, agora se torna uma peça fundamental para o estudo da vida e obra em torno de Cristo.