Este é o luxuoso superiate que Mark Zuckerberg se deu de presente de aniversário

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, se deu ao luxo de comprar um superiate como auto presente de aniversário 40 que celebrou em meados de maio. Está avaliado em 300 milhões de dólares.

Atualmente, o proprietário do Facebook, WhatsApp e Instagram tem seu iate ancorado no exclusivo porto esportivo do Club de Mar de Palma, em Mallorca, Espanha. Isso tem causado espanto aos residentes devido ao seu tamanho.

Mark Zuckerberg Superiate (Forbes)

Zuckerberg batizou seu novo 'bebê' como 'Launchpad'. O magnífico iate mede aproximadamente 118 metros de comprimento e é uma verdadeira joia no porto esportivo do Club de Mar de Palma, em Mallorca. Possui muitas áreas ao ar livre para que sua família possa relaxar, enquanto os painéis de vidro nos níveis interiores permitem uma abundância de luz natural.

O jornal The Sun indica que o iate de Mark Zuckerberg pode acomodar 26 convidados e tem uma tripulação de 50 pessoas. Dentro do iate, há piscinas, um cinema, um centro de beleza, um solário e até um clube de praia.

O barco também inclui um heliporto, o que permite ao cofundador do Facebook a opção de chegar pelo ar. Tamanho é seu alcance, que ocupa a posição número 45 na longa lista dos maiores iates do mundo.