Dragon Ball Z: Majin Buu mexicano existe e é mais assustador do que você pensa

Majin Buu é o vilão do último arco de Dragon Ball Z. É uma criação do Mago Bibidi, que apareceu na Terra há bilhões de anos e naquela época os Supremos Kaiosamas conseguiram aprisioná-lo em uma espécie de ovo, que aparentemente não conseguiram guardar em um local seguro e o deixaram à mercê de futuras ameaças.

ANÚNCIO

Este personagem tem várias aparências e formas, pois tem a capacidade de absorver pessoas, fazendo uma espécie de fusão em que combina sua estética convencional com a de sua vítima.

O primeiro Majin Buu que vimos na série, o gordo, tem esse visual porque absorveu um dos Supremos Kaiosamas com quem estava lutando. Mas você sabia que há uma versão mexicana deste Majin Buu? Nós também não sabíamos e na verdade é muito mais assustador do que você pensa.

Majin Buu por si só já é uma criatura assustadora para os Guerreiros Z. Sua inocência torna impressionante a capacidade que ele tem de destruir e matar, sem estar consciente do que está fazendo.

Bem, no caso do Majin Buu mexicano, talvez de um universo alternativo de Dragon Ball, ele não tem aquela expressão de inocência em seu rosto, mas sim um olhar de pessoa irritada prestes a destruir tudo.

O Majin Buu mexicano é grande, mas não gordo como o convencional. Esta versão alternativa, criada pela inteligência artificial, é forte e musculosa. Ele é rosa e usa um chapéu de charro, típico da cultura do país centro-americano.

Inteligencia artificial Majin buu mexicano DBZ

Se houver um Majin Buu mexicano, com certeza haverá Guerreiros Z de Dragon Ball do mesmo país. Na verdade, é provável que exista todo um universo de mangá e anime de Akira Toriyama baseado na cultura do México, país que nos deu a melhor dublagem que a série possui.