Videl e Selena Gomez se fundem nesta curiosa Fan Art de Dragon Ball Z

O que acontece quando você mistura uma celebridade real como Selena Gomez com a saga mais intensa de Dragon Ball Z? Um ilustrador muito famoso na comunidade dedicada ao Fan Art respondeu a este enigma, tomando como eixo a querida personagem Videl, esposa de Gohan, em um dos momentos mais determinantes desta trama, onde ela brilhou com luz própria graças à sua personalidade e importância na história.

A lendária série de Akira Toriyama, cativou gerações com sua mistura de ação, aventura e humor, isso é inegável. A história de Goku e sua busca pelas esferas do dragão, que com tantas reviravoltas já se expandiu por décadas, poderíamos dizer que, a esta altura, se tornou um fenômeno global, inspirando fãs ao redor do mundo.

Entre os personagens que conquistaram o coração da audiência, temos Videl, que se destaca como uma figura icônica, tanto pelo seu papel na trama quanto pelo seu impacto na comunidade de fãs várias décadas após o seu momento de maior destaque.

Videl roubou nossos corações desde o início em Dragon Ball Z

Videl, como todos nós que acompanhamos o anime ou o mangá lembramos, aparece pela primeira vez em Dragon Ball Z como a filha do campeão mundial de artes marciais, Mr. Satã. No início, era um pouco difícil gostar dela, pois sua personalidade era arrogante e competitiva, impulsionada pelo desejo de provar que é tão "forte" quanto seu pai.

No entanto, à medida que a série avança, Videl experimenta um crescimento significativo. Ela conhece Gohan e se apaixona por ele. E é graças a esse amor que ela cresce como guerreira e até descobre a outra identidade de Gohan como o Grande Saiyaman.

Na saga de Majin Buu, Videl desempenha um papel crucial. Sua intervenção para salvar Gohan da influência de Majin Buu é um momento memorável. Além disso, durante as batalhas contra os aliados do vilão, Videl demonstra sua coragem e determinação ao lutar ao lado dos outros guerreiros Z, mesmo estando em clara desvantagem.

A surra que Spopovich dá até os dias de hoje é lembrada como um dos momentos mais selvagens e violentos de toda a história de Dragon Ball em cada uma de suas eras.

Videl se funde com Selena Gomez neste incrível Fan Art de Dragon Ball Z

Foi assim que Videl se tornou um dos personagens mais queridos da franquia Dragon Ball. Sua beleza, força e determinação a tornaram um ícone para muitos fãs. Portanto, a comunidade de artistas encontrou nela uma fonte de inspiração, criando inúmeras obras de fan art que a representam em diferentes estilos e situações.

O melhor exemplo é com esta peça, criada há alguns anos, por Samukarts, mas que continua ressurgindo na web de tempos em tempos:

Em Dragon Ball Super, Videl mantém seu papel como esposa e mãe, apoiando Gohan e sua família. Embora não participe ativamente das batalhas, sua presença ainda é importante na trama, embora com um peso geral menor.

Poderíamos considerar que seus dias de protagonismo já ficaram para trás. Mas aqui, com esta peça de Fan Art, vemos as possibilidades de uma adaptação Live-Action desta saga com esta estrela de Hollywood interpretando-a.