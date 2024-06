Número 18 como a Deusa da Destruição? Esta fan art de Dragon Ball Super é magistral

Dragon Ball Super nos ensinou que qualquer pessoa adequada pode ocupar o cargo de Deus da Destruição do Universo 7. Whis ofereceu o cargo a Goku e Vegeta, e até agora ambos recusaram o trabalho. Portanto, isso nos faz imaginar a enorme possibilidade de guerreiros que poderiam substituir Bills.

É assim que este Fan Art aparece no vasto universo da Internet e das redes sociais. Um ilustrador conhecido no Instagram como saruldraw desenhou uma versão da Número 18 com o traje que a transforma em uma Deusa da Destruição.

A intenção deste ilustrador, que possui 19 mil seguidores em sua conta do Instagram, é criar versões com um toque de erotismo dos personagens de Dragon Ball. Esta versão da Androide Número 18 como Deusa da Destruição é um exemplo do que estamos dizendo.

No entanto, ficamos na análise de levantar a possibilidade de que um personagem como a esposa de Krilin alcance um nível de luta tão alto que seja capaz de ocupar o lugar de uma divindade.

Androide Número 18 Deusa da destruição

Número 18 poderia se tornar a Deusa da Destruição? Há possibilidades. Seu irmão gêmeo, o Número 17, nos mostrou que, através do treinamento, os androides (ou humanoides) como eles são capazes de aumentar seu nível de luta, que por si só já é bastante alto, superior ao de um Super Saiyajin normal.

Então, se em algum momento ela decidisse, a Número 18 poderia seguir esse caminho de poder. Primeiro, ela teria que dominar o Ultra Instinto ou o Ultra Ego e depois poderia optar pelo cargo que atualmente está nas mãos de Bills.

Obviamente, não acreditamos que isso aconteça. Os interesses de Número 18 são os de uma pessoa comum na Terra: ter muito dinheiro e cuidar de seus entes queridos, que neste caso são Krilin e sua filha Maron.