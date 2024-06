Jayson Tatum fez de novo: os novos tênis Jordan Tatum 2 ‘Bleached Blue Void’

A estrela do Boston Celtics, Jayson Tatum, não para de colher sucessos. Desde sua estreia na NBA em 2017, o atleta de 2,03 metros tem sido fundamental para levar sua equipe a várias pós-temporadas, sendo reconhecido como um All-Star em várias ocasiões. Além disso, Tatum não brilha apenas por seu desempenho esportivo e suas iniciativas de caridade, mas também é um colaborador destacado da Jordan Brand, a marca esportiva subsidiária da Nike.

Seu caminho com os tênis começou oficialmente em 2019, tornando-se um dos rostos jovens mais importantes da Jordan. Desde então, ele lançou várias linhas de tênis como os Jordan 35 “Zoo” ou sua própria versão dos Jordan 36. E agora, volta às vitrines com seus novos Jordan Tatum 2 ‘Bleached Blue Void’.

2024 NBA Finals - Game One Boston Celtics, Jayson Tatum (Maddie Meyer/Getty Images)

Assim são os novos Jordan Tatum 2 ‘Bleached Blue Void’

Recentemente foi lançada a última iteração do Jordan Tatum 2: as “Bleached Blue Void”. Estamos falando de uma nova combinação de cores para esta icônica silhueta, que se destaca por incluir tons de Blue Void, Milk Blue, Tropical Twist e Bleached Coral, e que chega mesmo antes do muito aguardado terceiro tênis assinado por Tatum.

O design destes Jordan Tatum 2 destaca pela sua parte superior de lona lavada e branqueada que simula um efeito tie-dye, complementada com toques de tropical twist e coral na entressola que adicionam um toque único ao design. A sola de borracha Milk Blue contrasta com os tons azuis mais escuros do forro interior, proporcionando uma aparência ainda mais chamativa.

Além disso, estes tênis foram feitos com materiais avançados para garantir durabilidade e respirabilidade para competições intensas, bem como para uso casual. Como? Incorporando uma unidade Nike Air Strobel de comprimento total que oferece melhor amortecimento e suporte, permitindo realizar movimentos ou mudanças rápidas de direção com facilidade.

Por sua vez, a estrutura do tênis conta com espuma de suporte. A combinação de azul, verde e rosa destaca visualmente, enquanto os detalhes verdes e rosas nos lados, entressola e língua adicionam um destaque estético ao design geral.

No entanto, as Jordan Tatum 2 “Bleached Blue Void” estão disponíveis desde 30 de maio em lojas selecionadas e online em Nike.com, por um preço de US$125.