Esperando Dragon Ball Sparking Zero: esta é a ordem perfeita para aproveitar os jogos

Você é um ávido fã de Dragon Ball? Gostaria de reviver as épicas batalhas de Goku e seus amigos no seu console favorito? Então este artigo é para você! No vasto universo de Dragon Ball, encontramos cerca de 80 videogames lançados em diversas plataformas ao longo dos anos. Embora a maioria seja de jogos de luta, também existem títulos de cartas, aventura, RPG e até multijogador. Esta vasta gama de opções permite-te mergulhar no mundo de Dragon Ball da forma que preferires, seja revivendo as histórias clássicas ou participando em batalhas multijogador com amigos.

Em que ordem você deve jogá-los para ter uma experiência completa?

Embora não exista uma ordem cronológica perfeita, pois cada título costuma ser independente, recomendamos seguir estes passos para uma experiência mais completa e enriquecedora:

1. Comece sua jornada com os jogos baseados em Dragon Ball: Esses títulos contam as primeiras aventuras de Goku quando criança, explorando suas origens e seu treinamento com o Mestre Kame. Alguns exemplos são Dragon Daihikyou, Shenron no Nazo, Dragon Ball Advanced Adventure ou Dragon Ball Origins. Esses jogos permitirão que você conheça os fundamentos do mundo de Dragon Ball e estabeleça uma conexão com os personagens desde o início.

2. Entre em Dragon Ball Z: A fase mais popular da franquia, onde a ação e a intensidade se intensificam. Aqui você encontrará a maioria dos jogos, que abrangem a chegada dos Saiyajins, a batalha contra Freeza em Namekusei, a ameaça de Cell e os androides, e a luta final contra Majin Buu. Esses títulos vão te mergulhar em batalhas épicas que definiram Dragon Ball Z e permitirão reviver os momentos mais memoráveis da série.

3. Se quiser completar a história em sua totalidade, pode jogar os títulos de Dragon Ball Super. Estes jogos te levarão através dos novos arcos narrativos da série, incluindo a batalha contra os deuses da destruição, o Torneio do Poder e a saga de Moro.

4. Deixe os jogos de Dragon Ball GT para o final: Final Bout e Transformation são dois exemplos. Estes títulos exploram uma história alternativa que não faz parte do cânone oficial de Dragon Ball, mas podem ser divertidos para os fãs que procuram completar a coleção.

O que considerar antes de embarcar nesta aventura?

Disponibilidade: Alguns jogos antigos são difíceis de encontrar, especialmente em formato físico. Pode ser necessário recorrer a plataformas digitais ou mercados de segunda mão para encontrá-los.

Não é necessário jogar todos eles: Cada título é independente e oferece uma experiência única. Você pode escolher os jogos que mais chamarem sua atenção ou que se ajustem ao seu estilo de jogo.

Priorize as sagas: Siga a ordem das diferentes etapas de Dragon Ball para uma melhor compreensão da história e evolução dos personagens.

O que está por vir: Sparking Zero

Estamos perto do lançamento de Dragon Ball: Sparking Zero, o novo jogo de luta em 3D para PS5, Xbox Series X/S e PC da franquia, que promete ser o quarto título da série Budokai Tenkaichi. Este jogo está programado para ser lançado no final de 2024 e tem gerado grande expectativa entre os fãs por seu estilo gráfico e mecânicas de jogo renovadas.