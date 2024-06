O detalhe oculto no trailer mais recente de Dragon Ball Sparking! ZERO que poucos notaram

Dragon Ball Sparking! ZERO lançou seu trailer mais recente no Summer Game Fest 2024. No majestoso evento, realizado no YouTube Theatre de Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, a equipe da Bandai Namco finalmente revelou a data de lançamento para o também conhecido como Budokai Tenkaichi 4.

ANÚNCIO

O videogame será lançado em 11 de outubro deste ano (que cai em uma sexta-feira) e provavelmente coincidirá com o início das celebrações dos 40 anos de Dragon Ball e a estreia de Dragon Ball Daima, entre outras coisas que a franquia tenha preparado.

As diferentes versões já estão em pré-venda nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Steam. Os preços das versões básicas são os esperados: cerca de 69 dólares e mais de 100 para a Edição Ultimate.

No trailer não há espaço para momentos tranquilos. Tudo o que aparece é pura luta entre os personagens de Dragon Ball, enquanto percorrem as sagas mais importantes da série, desde o início de Dragon Ball Z até Dragon Ball Super, algo que poucos notaram.

Além disso, eles confirmam um dos maiores elencos de personagens para um jogo de Dragon Ball, como detalhado pelo MeriStation, que tem praticamente toda a formação de personagens.

Personagens de Dragon Ball Sparking! ZERO