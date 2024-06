Este Goku Super Saiyajin nasce de uma simples mancha neste surpreendente Fan Art

Fazer um Goku não é fácil. Nós, fãs de Dragon Ball com pouca habilidade para desenho, tentamos quando éramos crianças e não saía nada parecido com o que víamos na televisão ou nos videogames naquela época.

É por isso que vale a pena destacar trabalhos como o que trazemos desta vez. Um Fan Art que encontramos ao explorar o Instagram, chamado DexterArt, criou esta ilustração brutal do Goku Super Saiyajin de Dragon Ball Z, realizando um poderoso Kame Hame Ha.

O mais incrível do vídeo que vamos mostrar desta vez é que nasce de uma mancha de tinta azul. O ilustrador tem a capacidade de criar uma base do personagem a lápis, deixando o esboço em preto e branco, e depois lança várias gotas de cor para começar a dar a forma colorida que merece a este Goku Super Saiyajin realizando sua técnica mais conhecida.

Aproveitem este vídeo feito pelo ilustrador mencionado anteriormente. Também convidamos vocês a acessar sua conta no Instagram, onde encontrarão desenhos de Dragon Ball e de outras séries de mangá e anime que valem a pena ver.

Dragon Ball nos mantém em uma doce espera. Depois do anúncio da morte de Akira Toriyama no início de março de 2024, o último episódio do arco Super Hero do mangá foi lançado. Desde então, as publicações foram pausadas e ainda não se sabe quando o próximo arco chegará, se é que realmente chegará este ano.

O que teremos no último trimestre do ano será Dragon Ball Sparking! ZERO, também conhecido como Budokai Tenkaichi 4 e a estreia do novo anime, Dragon Ball Daima, que até onde sabemos não se conecta com nada do que foi visto anteriormente na série.