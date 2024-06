Dragon Ball Sparking! ZERO: preço, lançamento, características e tudo o que foi confirmado

Os segredos e mistérios em torno do Dragon Ball Sparking! ZERO ou Budokai Tenkaichi 4 acabaram. O que resta por saber será revelado quando o videogame for lançado, anunciado pela Bandai Namco para ser lançado em 11 de outubro deste ano. Na verdade, já é possível pré-encomendá-lo nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, Steam e PlayStation.

ANÚNCIO

A surpresa mais agradável para os fãs cult da série de videogames é que ela está de volta 17 anos após seu antecessor, é que virão quatro versões, cada uma com seu preço diferente relacionado ao que oferece.

A primeira é a padrão, com um preço de cerca de 69 dólares. Ela inclui o básico do jogo e não muito mais. Em seguida, temos a edição Deluxe, que está disponível apenas em versão digital. Vem com o passe de temporada, incluindo os DLCs 1-3, um bônus de passe de temporada que é a invocação de Shen Long e a possibilidade de jogar três dias antes do lançamento. Esta versão custa 100 dólares.

Em terceiro lugar está a Ultimate Edition, que vem com o passe de Temporada com os DLCs 1, 2 e 3, um pacote de atualização Ultimate e um bônus da Edição Ultimate. Tudo por um preço de 109 dólares.

A surpresa de tudo são as duas versões adicionais, chamadas Collector e Premium Collector, que ainda não estão disponíveis para reserva na página oficial da Bandai. De acordo com a análise da Vandal, essas edições vêm com os três primeiros DLCs, um traje de Goku com o bastão sagrado, um marcador de página, um conjunto de vozes e gestos, dois fundos de carta de jogador e a possibilidade de invocar o Super Shenlong.

Confirma-se que o Dragon Ball Sparking! ZERO não terá a opção de dividir a tela, mas haverá modo multijogador.

Personagens de Dragon Ball Sparking! ZERO