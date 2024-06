Aprenda a limpar seu Gmail com essas dicas para excluir e-mails de spam

No mundo digital, os e-mails de spam são um problema persistente. Diariamente, lotam nossas caixas de entrada com mensagens irrelevantes, promoções ou até mesmo golpes, como as tentativas de phishing que buscam enganar os usuários para que revelem suas informações pessoais ou financeiras. Felizmente, até o momento, existem diferentes formas de filtrar esse tipo de mensagens, nos ajudando a gerenciar e-mails suspeitos ou pelo menos aqueles que poderiam representar um risco.

Por exemplo, o Gmail, o serviço de e-mail do Google, possui diferentes funcionalidades e truques para proteger nossas caixas de entrada de mensagens de spam, proporcionando maior segurança e privacidade, ao mesmo tempo em que mantemos nossas caixas de entrada limpas e organizadas.

Gmail Spam

Como lidar com o spam no Gmail

Seja para evitar distrações ou perda de informações, gerir os e-mails de spam no Gmail é uma boa prática no mundo digital. Por isso, existem diferentes métodos que podem ajudá-lo nessa tarefa.

Por exemplo, uma solução popular e direta é o CleanFox, um aplicativo que permite aos usuários de iOS e Android gerenciar automaticamente suas caixas de entrada. Como ele faz isso? Bem, o CleanFox escaneia os e-mails para identificar frases e palavras típicas de spam, como “ganhe dinheiro rápido” ou “download gratuito”, permitindo uma limpeza rápida e eficaz dessas mensagens irritantes.

Mas se o que queremos é não receber mais e-mails de spam recorrentes, você pode clicar na opção de se desinscrever dos e-mails indesejados selecionando a opção disponível na caixa de entrada. Esse processo pode ser demorado, então há outra ferramenta que pode ser útil: Trimbox, uma extensão gratuita do Chrome projetada para ajudar a cancelar inscrições indesejadas facilmente. Basicamente, essa extensão detecta todas as listas de e-mail das quais você está inscrito e permite cancelá-las com um único clique.

Em relação às funções do Gmail, a que mais se destaca é a opção de excluir e-mails em massa diretamente da sua versão web. Para isso, basta selecionar todos os e-mails na sua caixa de entrada e enviá-los para a lixeira com um único clique, uma solução prática para limpar rapidamente sua conta e começar do zero.

Além disso, sempre é recomendável marcar os e-mails como spam manualmente, ajudando assim a treinar o filtro do Gmail e melhorar sua capacidade de bloqueá-los no futuro. Se você enviar um remetente para o spam, é provável que na próxima vez ele não chegue mais na sua caixa de entrada principal. E assim, a longo prazo, você poderá desfrutar de uma caixa de entrada limpa.