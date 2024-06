A febre dos Minions não para: assim será a sua nova colaboração com a Crocs

Criados pelo diretor francês Pierre Coffin e o roteirista americano Cinco Paul, os Minions apareceram pela primeira vez no filme “Meu Malvado Favorito” em 2010, e desde então se tornaram um ícone da tela grande e também da animação. Seu aspecto peculiar caracterizado por uma pele amarela, forma cilíndrica e óculos grandes cativou tanto adultos quanto crianças, e sua linguagem própria e incompreensível os tornou personagens ainda mais curiosos.

Foi assim que chegaram para ficar, sua fama foi meteórica e protagonizaram vários filmes mais, inclusive tiveram um só deles: “Minions”, em 2015. E agora a febre por esses leais amigos continua, mas na forma de sandálias.

Os minions Curta metragem

As novas Minions x Crocs

Numa aguardada colaboração com a franquia animada, a Crocs anunciou o lançamento do seu novo Classic Clog temático dos Minions. E adivinhem só? O lançamento está programado para coincidir com a estreia de ‘Meu Malvado Favorito 4′ nos cinemas a partir de 3 de julho.

Assim, estas sandálias clássicas destacam por incorporar elementos distintivos dos adorados personagens dos Minions, como suas roupas de ganga e os óculos inconfundíveis, detalhes que enfeitam a parte superior e a tira do calcanhar do calçado.

Além disso, este novo design reflete plenamente a estética dos adorados Minions, com o logotipo "G" de Gru visível na ponta e no ponto de fixação das tiras. E é claro, também introduzem um toque de humor com a inscrição "ESQUERDO" nas palmilhas de ambos os tamancos, tanto para o esquerdo quanto para o direito. Além disso, a alça do calcanhar se destaca com o design 'Illumination Presents Minions', completando assim uma homenagem perfeita à série.

Por outro lado, para os fãs que desejam personalizar ainda mais suas sandálias, a Crocs oferecerá uma coleção separada de pingentes Jibbitz inspirados nos Minions, disponíveis para adicionar à parte superior do sapato.

Vamos lembrar que este ano as Classic Clog protagonizaram várias colaborações bem-sucedidas, desde Naruto Shippuden até Bob Esponja Calça Quadrada, e agora continuam essa tendência através da sua parceria com os Minions.

Com tudo isso, as Minions x Crocs Classic Clog estarão disponíveis nos próximos dias através do Crocs.com e também em lojas selecionadas. Os preços variarão entre US$50 e US$70, com tamanhos disponíveis para toda a família, desde adultos até os mais pequenos, garantindo que todos possam desfrutar desta silhueta divertida e colorida.