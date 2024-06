Lembra-se da Angewomon de Digimon? Veja ela fundida com a Número 18 de Dragon Ball Z

Era a fusão mais óbvia e talvez por isso poucos se atreveram a realizá-la. Angewomon, de Digimon, revela seu rosto em uma maravilhoso Fan Art e nos surpreende ao revelar que se trata da androide Número 18 de Dragon Ball Z. Krilin não pôde acreditar.

Esta brilhante obra pertence ao famoso ilustrador chileno Salvamakoto. Nasceu de um desafio entre vários ilustradores, que se propuseram a se vestir como personagem de Digimon, qualquer um dos membros da Família Z de Dragon Ball. O bom ‘Salva’ escolheu de forma ótima, como costuma fazer com seus desenhos, esta representação.

Concretamente, o que vemos no desenho é a bela Angewomon, personagem mítico de Digimon com sua figura escultural e traje lendário, com o rosto da androide Número 18. O capacete, que geralmente cobre seus olhos, está no chão para que não nos confundamos e esteja claro que se trata da androide criada pelo Dr. Gero da Patrulha Vermelha.

Para aqueles que não conhecem Angewomon, o fandom de Digimon a descreve de uma maneira particular.

Explicam que tem uma forma humanóide feminina, semelhante ao Dragon Ball Z. Tem oito asas de penas brancas. Veste um traje branco estilizado, ajustado com fitas pretas e uma única perna, bem como uma faixa rosa ao redor do corpo e caindo pelos lados, como um halo ou xale, como podemos ver na imagem de Salvamakoto.

Angewomon é um Digimon Arcanjo com a aparência de uma bela mulher. Embora tenha sido previamente classificada como um Tipo Anjo, foi confirmado que é do Tipo Arcanjo devido à grandeza de suas habilidades. Como característica, os Anjos Adultos têm seis asas, e os Anjos Perfeitos têm oito asas, conforme explicado no fandom da série.

Enquanto Número 18, a esposa de Krilin e ex-vilã do Universo 7, é atualmente a mulher mais poderosa em Dragon Ball. Ela foi criada para assassinar Goku, mas acabou se casando com Krilin, o melhor amigo de seu alvo; que reviravolta estranha. Ela é uma das waifus favoritas dos cosplayers e dos Fan Arts.