Goku Super Saiyajin 4 em uma live action de Dragon Ball GT feito pela inteligência artificial

A transformação do Super Saiyajin 4 não tem detratores no universo de Dragon Ball. Mesmo aqueles que têm críticas implacáveis sobre Dragon Ball GT destacam essa forma de Goku como uma das mais brutais da série. Por isso, apesar de não fazer parte do cânone e ser esquecida pelos escritores oficiais, sempre terá um lugar no coração dos fãs.

É por isso que sempre a vemos representada em cosplays, Fan Arts e em brutais versões hiper-realistas, como esta que é lançada pela inteligência artificial e que deixa a todos nós impactados.

Goku Super Saiyajin 4 é algo que queremos ver em live action, se a transformação for parecida com a que a conta do Instagram Universo.Midjourney está publicando. Cada detalhe que vamos descrever é mais incrível que o outro.

Primeiramente, vamos falar sobre o formato do cabelo, perfeitamente distribuído da mesma forma que é feito no anime da Toei Animation. A pelagem tem algo de diferente. Em vez de ser vermelha como na série dos anos 90, nesta versão é preta. Ele tem o peito exposto, assim como fizeram os ilustradores do Dragon Ball GT original.

Enquanto o olhar turvo e cheio de rancor foi algo que a inteligência artificial também levou em conta para fazer esta representação de Goku em Super Saiyajin 4.

Com o passar dos anos, embora longe do que foi Dragon Ball Z, GT ganhou um carinho especial por ter esses pequenos detalhes que até foram levados em consideração pelo próprio Akira Toriyama.

Dragon Ball GT não atendeu às expectativas dos fãs ao se afastar das lutas de Z para adotar uma abordagem mais semelhante ao Dragon Ball original, focado em viagens e aventuras. No entanto, todos concordam que o destaque deste anime foi a introdução da transformação do Super Saiyajin fase 4.

Inicialmente, devido à falta de acesso à Internet e ao seu lançamento na América Latina, muitos consideraram GT como a conclusão oficial da história de Goku, continuando diretamente dos eventos de Z.

No entanto, com o tempo foi revelado que GT não foi criado por Akira Toriyama, mas produzido pela TOEI como uma tentativa de manter viva a franquia após o sucesso de Z.