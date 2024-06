Dragon Ball Z: Elizabeth Olsen seria a atriz perfeita para interpretar a Número 18

Elizabeth Olsen já nos mostrou sua capacidade de interpretar personagens em aventuras de heróis e vilões. A atriz de 35 anos interpretou a Feiticeira Escarlate no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), onde a vimos passar de vilã a heroína e posteriormente a antagonista. Essa característica é fundamental para considerá-la para um dos papéis mais importantes em um hipotético Live Action de Dragon Ball Z, o de Número 18.

Sabemos que Elizabeth Olsen é capaz de realizar movimentos bruscos durante uma luta; ela já fez isso em suas diferentes participações no Universo Cinematográfico da Marvel. Portanto, também podemos dizer que ela seria capaz de fazê-lo em um filme de Dragon Ball Z, embora talvez precise aprender algumas formas adicionais de artes marciais.

Então, sendo uma grande atriz em termos de interpretação e forma física para mostrar que pode fazer artes marciais, só faltaria a aparência do seu rosto, que com esta incrível Fan Art nos mostra que Elizabeth Olsen seria a Número 18 perfeita que sempre estivemos procurando.

O site 3D juegos observa que o autor desta obra é a conta Celebcartoonizer, que você pode encontrar na plataforma DevianArt. No perfil deste criador de conteúdo, você pode encontrar uma infinidade de atrizes de Hollywood transformadas em caricaturas tradicionais. Foi assim que ele fez esta versão brutal do Número 18 interpretada por Elizabeth Olsen.

Elizabeth Olsen como Número 18

O número 18 é uma das muitas criações do Dr. Gero da Patrulha Vermelha. O cientista louco da organização maligna lhe concedeu habilidades e poderes surpreendentes para que ela cumprisse o objetivo de matar Goku.

Felizmente para nossa realidade, o Número 18 agora faz parte dos Guerreiros Z. Durante a batalha contra Cell, ela foi absorvida e expelida pelo bioandroide. Krilin cuidou e protegeu dela. Isso fez com que a androide se apaixonasse pelo melhor amigo de Goku e as coisas terminaram com um final feliz para ela.

A androide Número 18 continua sendo proeminente nas histórias de Dragon Ball Super. Ela foi peça fundamental no Torneio dos Universos, que terminou sendo vencido por seu irmão, Número 17, em favor do Universo 7, onde se passam as histórias que vemos no mangá e anime.