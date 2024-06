Assim seria a aparência de Pan e Bra adultas se as histórias de Dragon Ball tivessem continuado

As histórias de Dragon Ball GT culminaram com a batalha do poderoso e inteligente Baby. Goku, em Super Saiyajin 4, alcança um nível superlativo que deixa todos os fãs da franquia surpresos.

Naquela época, Pan e Bra eram um par de adolescentes. A filha de Gohan se aventurava em qualquer situação, enquanto a filha de Vegeta estava envolvida em assuntos normais para uma jovem.

O que teria acontecido se as histórias tivessem continuado? Há um grupo de fãs de Dragon Ball que adorariam ver a continuação de GT. Pan adulta como uma poderosa guerreira saiyajin, e Bra, seguindo os passos de sua mãe como cientista, seriam coisas muito interessantes.

Toei Animation nunca fez isso e Akira Toriyama muito menos. Mas felizmente temos os Fan Arts, que com sua imaginação nos mostram o que todos gostaríamos de ver no maravilhoso universo de Dragon Ball.

Um talentoso ilustrador, que no DeviantArt se chama Asura, de acordo com a resenha da 3DJuegos, mostra uma ilustração de Dragon Ball GT que apresenta Pan adulta, Bra adulta e outro personagem do qual não temos informações. Este trio aparece na famosa nave espacial em que Bulma, Krilin e Gohan viajaram para Namekusei.

A jovem saiyajin tem o bastão sagrado de seu avô e uma musculatura proeminente, típica dos personagens desta raça de guerreiros que treinam muito.

Na parte de trás, vemos a Bra, que nesta história alternativa usa os mesmos óculos rústicos e trajes de aventura de uma versão de sua mãe Bulma, que podemos ver nos primeiros arcos de Dragon Ball.