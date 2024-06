O ‘olho do universo’ descoberto pela NASA foi capturado pelo telescópio Hubble

Uma imagem impressionante que tem circulado nas redes sociais nos últimos dias tem cativado milhares de pessoas por sua beleza e mistério. Trata-se de uma fotografia da Nebulosa Relógio de Areia, uma formação espacial que, graças à sua estrutura peculiar, assemelha-se a um gigantesco “olho” nos observando do cosmos.

A imagem, capturada pelo telescópio espacial Hubble da NASA, mostra a nebulosa com grande detalhe, revelando uma paleta de cores vibrantes: o vermelho do nitrogênio ionizado, o verde do hidrogênio e o azul do oxigênio duplamente ionizado. No centro da imagem, um ponto brilhante cercado por anéis alaranjados completa a ilusão de um olho cósmico verde.

Para além da beleza: Um tesouro científico

Além de sua beleza visual, essas imagens têm um grande valor científico. Permitem que os astrônomos estudem detalhadamente o processo de ejeção de matéria durante a morte de uma estrela, fornecendo informações cruciais sobre a formação estelar e a evolução das galáxias.

A Nebulosa Relógio de Areia, descoberta pela primeira vez em 1996 pelo Hubble, é um lembrete da imensidão e beleza do universo. Esta formação, que representa os restos brilhantes de uma estrela moribunda similar ao Sol, nos mostra a complexidade e os mistérios que ainda esconde o cosmos.

NASA Nebulosa Relógio de Areia

Nebulosas: berços de estrelas e janelas para o passado

As nebulosas, como a Nebulosa da Ampulheta, são enormes nuvens de poeira e gás que povoam o espaço. Podem se originar a partir da explosão de uma estrela moribunda ou servir como berçários para novas estrelas.

O “olho cósmico” descoberto pela NASA não só nos cativa com sua beleza surrealista, mas também nos lembra da capacidade da ciência de revelar os segredos do universo e nos aproximar da compreensão de nossas origens estelares.