Marte está mais perto: SpaceX conseguiu um emocionante pouso da sua nave Starship

SpaceX, a empresa aeroespacial de Elon Musk, continua sua jornada para levar os seres humanos de volta à Lua e posteriormente a Marte. E é que a empresa tecnológica teve esta manhã seu quarto voo de teste, em uma transmissão que foi vista por mais de 4 milhões de usuários através de X, rede social antes chamada Twitter, e que é considerado bem-sucedido, pois conseguiu pela primeira vez o pouso de seu propulsor SuperHeavy, enquanto a nave completou seu voo com danos visíveis.

Com uma estrutura reutilizável, a nave Starship é considerada a maior e mais poderosa já criada. Por isso, os olhos do mundo estavam voltados para ela em 6 de junho, a partir de Starbase em Boca Chica, Texas.

Starship, de SpaceX Superfoguete

O quarto voo de teste da Starship

A corrida pela exploração espacial está realmente vivendo seus melhores anos. Apenas um dia atrás, a nave Starliner da Boeing partiu rumo à Estação Espacial Internacional em uma missão tripulada por dois astronautas. E se isso parecia ser a coisa mais emocionante da semana, Elon Musk nos lembrou que também é um forte competidor.

Esta manhã, a SpaceX alcançou um novo marco ao conseguir a aterrissagem bem-sucedida do propulsor Super Heavy de sua nave Starship, em um pouso no Golfo do México classificado como "suave" pelo próprio Musk, durante seu quarto voo de teste.

A fase superior, por sua vez, também realizou um pouso controlado apesar de sofrer danos visíveis durante a reentrada, momento em que uma de suas asas sofreu danos por queimaduras. Mesmo assim, a nave conseguiu aterrissar de forma eficaz, demonstrando a potência de seu design.

O lançamento do SpaceX Starship #4 foi um ENORME sucesso.



A reentrada foi melhor do que a maioria esperava. Como você pode ver, aproximadamente 5 minutos antes do pouso alguns dos selos térmicos falharam e o calor fez a câmera rachar e perder uma visão clara, mas o StarShip continuou a… pic.twitter.com/UtlUrjx4qR — Brian Krassenstein (@krassenstein) 6 de junho de 2024

O vídeo completo ficou disponível na internet e foi fixado por Musk em sua própria conta de X. A transmissão durou quase duas horas, terminando com reações de júbilo após completar o feito:

Reações após a quase bem-sucedida aterrissagem

Vamos lembrar que este voo de teste foi realizado com dois objetivos: garantir o pouso do propulsor Super Heavy e realizar uma reentrada controlada da Nave. E eles quase atingiram a perfeição, caindo no mar e gerando uma ovação de pé no controle de missão da SpaceX em Starbase.

"Quando vimos o propulsor cair na água, quero dizer, uau!", reagiu Dan Huot, porta-voz da SpaceX, durante a transmissão ao vivo da sede em Hawthorne, Califórnia.

Entretanto, o fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk, compartilhou sua empolgação no X: “Pouso suave bem-sucedido do foguete propulsor Starship Super Heavy!”, ao mesmo tempo em que foi visto celebrando nas instalações da SpaceX com um de seus filhos.

No entanto, este voo faz parte de uma série de testes que a SpaceX está realizando para aperfeiçoar sua nave Starship, um sistema de lançamento totalmente reutilizável que Musk vê como a chave para tornar possível a colonização de Marte. Além de suas ambições marcianas, a Starship foi selecionada pela NASA para levar astronautas à Lua na missão Artemis 3, programada para setembro de 2026.

Será que ele conseguirá? A única certeza é que, desde a separação de estágios falhada em seu voo de estreia até a melhoria contínua no controle e na execução de seus pousos, cada teste tem sido melhor que o anterior, contribuindo para aperfeiçoar este poderoso veículo espacial.