Fã do Homem-Aranha? Não perca o lançamento dos novos Puma Suede ‘Miles Morales’

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Sem dúvida, um dos Spider-Man mais populares da última década é Miles Morales, um personagem do universo da Marvel Comics criado pelo escritor Brian Michael Bendis e pela artista Sara Pichelli, que fez sua primeira aparição na história em quadrinhos “Ultimate Fallout” #4 em 2011. De ascendência afro-americana e porto-riquenha, Miles contribuiu para a diversificação do legado do Spider-Man. Por isso, não é surpreendente que seu sentido aracnídeo tenha se estendido para a moda, e mais especificamente para o calçado.

Já há algum tempo falamos sobre o Across the Spider-Verse x Air Jordan 1 “Next Chapter” e também sobre o Adidas x Marvel Duramo 10 J Spider-Man, e agora é a vez deste super-herói da Marvel saltar para a Puma em uma nova colaboração.

Miles Morales como Spider-Man Marvel (Sony Pictures Animation/AP)

Assim são os Puma Suede "Miles Morales"

Miles Morales, o popular personagem do Homem-Aranha, será o protagonista de uma nova versão dos icônicos tênis Puma Suede. Assim, este novo tênis presta homenagem ao traje do super-herói com uma combinação de cores em preto e vermelho, com a parte superior em camurça preta, que se complementa perfeitamente com o logotipo da Puma em branco e detalhes em vermelho, seguindo seu estilo distintivo.

Puma Suede “Miles Morales” Tênis

Além disso, um dos detalhes mais marcantes dos novos Puma Suede “Miles Morales” é o calcanhar, que apresenta uma aranha de borracha e padrões de teia de aranha, emblemáticos do herói aracnídeo. Além disso, a tira Formstrip da Puma em couro branco é adornada com costuras vermelhas, enquanto a borracha vermelha em relevo no calcanhar imita o design do peito do traje do Homem-Aranha, completado com seu logotipo em forma de “V” cercado por teias de aranha.

Ao contrário do que se poderia pensar, o lançamento não coincidirá com o novo filme, uma vez que "Beyond The Spider-Verse" não é esperado até 2025. Na verdade, os Puma Suede "Miles Morales" estarão disponíveis a partir de 22 de junho em lojas selecionadas como a Foot Locker, e serão oferecidos a um preço de venda de 90 dólares.