Dragon Ball Z: Cell tem uma quarta transformação desenhada por Akira Toriyama

O terceiro arco de Dragon Ball Z é um dos que traz mais emoções aos fãs da franquia. Começa com o retorno de Freeza, um viajante do tempo, transformações em Super Saiyajin para todos e androides poderosos criados por uma antiga organização vilã, a Patrulha Vermelha. Tudo termina com um personagem que se destaca como um dos mais poderosos entre todos os antagonistas, Cell.

O bioandroide criado pelo Dr. Gero tem a capacidade de absorver os androides Número 17 e Número 18. A força que ele ganha ao fundi-los ao seu corpo se combina com o DNA dos saiyajins, que também faz parte de seu próprio ser.

Tanto no mangá como no anime, Cell tem três transformações, sem contar a de que ele é uma casca e parece uma barata gigante.

A primeira é a forma que Piccolo enfrenta. Aquele magro alto que precisa comer pessoas para ganhar força. A segunda é a corpulenta que nasce após absorver o Número 17 e a terceira é a que completa sua forma perfeita, que aparece depois de comer o Número 18 (desculpe, Krilin).

A quarta transformação de Cell

Uma resenha da 3D Juegos afirma que há uma quarta transformação feita por Akira Toriyama. Mas nunca foi lançada porque Yu Kondo, editor da revista Shueisha na época, pediu-lhe que a descartasse.

Cell esboços de Akira Toriyama Toei

Os esboços oficiais mostram o que era, mas parecem mais diferentes versões de Cell do que que ia existir uma nova transformação. Embora com tantas formas dos saiyajins e dos vilões como Freeza, que tem tantas modalidades quanto um cartão de crédito, não é loucura pensar que havia planos de elevar o nível do bioandroide da Patrulha Vermelha com uma nova evolução.