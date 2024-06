Autoridades do Japão pretendem abrir um museu em memória de Akira Toriyama

A base de fãs de Dragon Ball é uma das mais fiéis em todo o mundo. É comparável à de Star Wars, futebol ou qualquer religião. Desde que a morte de Akira Toriyama foi conhecida, diferentes movimentos foram ativados nas redes sociais para prestar a homenagem que ele merece, e um deles foi a criação de um museu em sua memória.

Os fãs começaram a postar a ideia em todas as redes sociais que puderam até que a mensagem chegou aos olhos de diferentes autoridades culturais do governo do Japão.

A ideia do museu em memória de Akira Toriyama é fazê-lo em seu local de nascimento, Aichi. O governador desta prefeitura, Hideaki Omura, concordou com a ideia e tudo indica que começarão a dar forma a ela.

Não há confirmação de que as obras começarão ou algo do tipo. O governador apenas se mostrou aberto à possibilidade, pois considera Akira Toriyama como um ícone da região que ele lidera. Omura é conhecido por sua postura em relação ao pensamento das novas gerações e aberto à diversidade de opiniões e estilos de vida.

"Eu pessoalmente concordo totalmente com os fãs e quero ver uma instalação desse tipo construída aqui. Ainda não ouvi ninguém falar especificamente sobre o assunto, mas se as coisas avançarem, gostaria de ter esperanças", disse o governador, conforme relatado pelo LevelUp.

Quando as declarações do governador de Aichi se tornaram virais, o primeiro a fazer declarações foi Takashi Matsuyama, ex-assistente de Toriyama.

"Como fã, definitivamente quero um Museu Akira Toriyama (no Japão). Fãs de todo o mundo também pensam o mesmo", disse o ilustrador.

Akira Toriyama morreu em 1º de março de 2024. Os fãs e o mundo inteiro ficaram sabendo da terrível notícia sete dias depois. Parece mentira, mas sua morte ocorreu no ano em que sua obra-prima completa quatro décadas de existência.