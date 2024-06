O preço do Dragon Ball Sparking! ZERO vazou e os fãs explodem em críticas contra a Bandai

Há meses que estamos acompanhando um videogame que os fãs de Dragon Ball têm esperado há anos. Trata-se do Budokai Tenkaichi 4, que desta vez vem sob o nome de Dragon Ball Sparking! ZERO. Recentemente, o nome foi vazado e não houve uma recepção muito boa em relação a este assunto.

Enquanto os fãs aguardavam ansiosamente pela revelação da data de lançamento, que ainda está sob segredo por parte da equipe da Bandai Namco, o renomado insider, Billbil_Kun, revela que o jogo custará 109,99 dólares, conforme a análise do Level-UP.

O fã comum de Dragon Ball, que há anos aguarda pela continuação do Budokai Tenkaichi 3, não dá muita importância a esse tipo de coisa. Ele vai e compra com os olhos fechados porque é fiel à franquia. No entanto, houve vários seguidores que demonstraram sua irritação com o custo revelado, que neste caso foi o da "Edição Ultimate".

Dragon Ball: Sparking! Zero certamente será uma das joias do próximo grande evento de jogos: Summer Game Fest. Seu teaser mais recente mostra que a icônica fusão fará parte do jogo.

Em Dragon Ball, existem duas formas de realizar a técnica de fusão: através da técnica direta ou com brincos mágicos. Os fãs dessa técnica ficarão maravilhados com o novo trailer do jogo Dragon Ball: Sparking! Zero, pois várias fusões históricas entre personagens poderosos são mostradas.

Quem aparece? Trunks e Goten estarão disponíveis com sua fusão Gotenks que conhecemos em Dragon Ball Z. Obviamente, os personagens de Dragon Ball Super como Kale e Caulifla, de Dragon Ball Super, Zamazu em sua forma fusionada, e isso, sem dúvida, confirmaria indiretamente a presença de Goku Black.

No aclamado trailer de Dragon Ball: Sparking! Zero, cada fusão mostrou todas as suas transformações, com exceção de Gogeta.

Esta fusão específica de Goku chego ao anime com sua transformação em Super Saiyajin 4 em Dragon Ball GT. Mas o trailer omite essa transformação, e ainda não se sabe se estará presente no videogame ou não. Mas... poderemos confirmar diretamente.