Goku, Vegeta, Broly?O verdadeiro ‘super saiyajin lendário’ ainda não apareceu em Dragon Ball

O Super Saiyajin se tornou um dos ícones mais reconhecidos da cultura popular, especialmente no mundo do anime e do mangá. No universo de Dragon Ball, concede aos Saiyajins um poder imenso e se caracteriza por um aumento significativo na força, velocidade e resistência, além de uma mudança drástica na aparência física do guerreiro, sobretudo no cabelo, que se torna dourado intenso.

E tem uma história de origem: A lenda do Super Saiyajin remonta a milhares de anos na história da raça guerreira. Diz-se que apenas um Saiyajin de coração puro pode alcançar esse estado, e que só aparece uma vez a cada mil anos. Isso porque a transformação é desencadeada por uma intensa raiva ou dor emocional.

Por isso, a transformação de Goku em Super Saiyan pela primeira vez não foi apenas uma coincidência ou uma decisão apressada de Akira Toriyama (embora alguns rumores sugiram que ele fez isso para evitar que seus desenhistas gastassem tanto tempo pintando o cabelo preto do personagem). Desde a chegada de Vegeta, vinha sendo mencionada a existência de um "Super Saiyajin Lendário", uma figura mítica que aparece a cada mil anos e que lutou até mesmo antes dos Guerreiros Z ou Broly.

Esta é a história de Yamoshi, o primeiro Super Saiyajin.

Yamoshi: Um herói esquecido

Yamoshi, um personagem canônico de Dragon Ball, teve poucas aparições ao longo da série. Ele é retratado como um Saiyajin de bom coração que lutou contra seus cinco companheiros para erradicar a maldade de sua raça. Apesar de ter sido o primeiro a alcançar a transformação de Super Saiyajin, foi derrotado por seus camaradas. Seu espírito continuou vagando em busca de sua próxima reencarnação: o Super Saiyajin Deus.

Na verdade, a chegada de Beerus à Terra foi devido a um sonho que teve com o espírito de Yamoshi. Em Dragon Ball Super, Goku consegue ouvir Yamoshi quando, ao se tornar Super Saiyajin Deus e estar prestes a perder para Beerus, o próprio poder lhe pede para resistir um pouco mais, concedendo-lhe a força necessária para continuar a batalha. Acredita-se que, naquele momento, Goku se tornou um recipiente do espírito de Yamoshi.

Um passado inexplorado e meio esquecido

Até agora, só vimos Yamoshi transformado em macaco que não revelam muitos detalhes. Com a lamentável perda de Akira Toriyama, será que desaparece para sempre a possibilidade de conhecer sua história em profundidade? Será que algum dia poderemos explorar o passado da saga como ela merece?

A história de Yamoshi, o Super Saiyajin Lendário, continua sendo um mistério intrigante para os fãs de Dragon Ball. Seu potencial como personagem e as revelações que poderia trazer sobre o passado da raça Saiyajin são imensas. Apenas o tempo dirá se este herói esquecido terá a oportunidade de brilhar com luz própria no futuro da série.