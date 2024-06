Dragon Ball Z e a IA nos fazem alucinar com esta fan art hiper-realista de Videl

Videl é um dos personagens mais queridos da era de Dragon Ball Z que, infelizmente, caiu um pouco no esquecimento com as novas aventuras dos arcos mais recentes. Deixando os holofotes sobre Goten e Trunks nos episódios mais recentes do mangá. Goku e Vegeta aos poucos têm recuperado seu lugar, mas ela continua em segundo plano. Felizmente, a devoção a ela permanece intacta entre os devotos do fanart gerado por Inteligência Artificial.

A situação atual da trama na era Super não impediu que o afeto por Videl diminuísse entre seus fãs, na verdade sua popularidade poderia ser avaliada como muito positiva, julgando apenas pela quantidade de homenagens de fan art e cosplay que a comunidade dedica a ela.

Como muitos já sabemos, com exceção de Bulma, a grande maioria dos personagens coadjuvantes femininos desta franquia geralmente são relegadas ao papel de mães uma vez que se emparelham com um dos cavaleiros do elenco.

No caso de Videl, foi exatamente isso que aconteceu quando ela começou uma família com Gohan. Embora seu relacionamento de juventude, no início do arco de Majin Boo, tenha dado origem a uma série de dinâmicas muito interessantes devido à rivalidade e personalidade de ambos.

Talvez por essa graça muitos de seus seguidores que lhe prestam homenagens costumam recorrer a essa fase para recriá-la. Este é o caso da peça que compartilhamos hoje.

Videl de Dragon Ball Z é mostrada em todo o seu esplendor com esta brutal Fan Art por IA

Existe no YouTube e no TikTok um canal brutal sob o nome de AImazingGO, que se dedica, basicamente, a compartilhar uma série de retratos de Fan Art, gerados com o apoio de Inteligência Artificial, onde vemos uma interpretação super realista de nossos personagens favoritos de diferentes sagas de mangá, videogames e animes.

É assim que, até agora, o site criou peças em torno de uma variedade de franquias de todos os tipos, desde Grand Theft Auto, passando pelo óbvio Naruto e chegando, claro, a Dragon Ball Z. Na verdade, sobre o anime de Akira Toriyama, o canal já publicou dois vídeos. Aqui compartilhamos o segundo:

Este clipe, com uma duração de 50 segundos, tem apenas 7 mil visualizações no YouTube, mas no TikTok os trechos de cada retrato se tornaram muito mais virais. Na verdade, foi assim que encontramos esta coleção de retratos.

O vídeo em questão é uma segunda compilação de peças de Fan Art geradas por IA, onde vemos alguns membros ausentes do elenco de Dragon Ball Z que não apareceram no primeiro clipe. Algumas imagens são terríveis, mas Videl se destaca por sua beleza.

Imagen: AImazing-Go | Videl - Dragon Ball Z.

Como podemos ver, a Fan Art em questão desta senhora é incrível e tem um nível de realismo tão alto que quase poderíamos jurar que se trata de uma pessoa real.

Em todo caso, é admirável como os traços de Toriyama foram capazes de ser traduzidos para uma expressão facial real, com resultados impressionantes.