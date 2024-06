A bela modelo impacta os fãs de Demon Slayer com este maravilhoso cosplay de Mitsuri

Mitsuri Kanjori chama a atenção com um cosplay ousado

A história de Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba) não pode ser contada sem mencionar a bela, nobre e poderosa Mitsuri. Embora não apareça nos primeiros episódios, nos quais Tanjiro, Nezuki e Inosuke roubam toda a atenção, desde que ela aparece, ela se torna um elemento fundamental no mangá e anime de Koyoharu Gotouge.

Quando vemos Mitsuri completa, analisando cada um de seus detalhes, chegamos à conclusão de que ela é uma mulher bonita. Esta é uma característica que todas as modelos que fazem cosplays levam em consideração, pois destacam a beleza própria junto com a do personagem.

A combinação de cores em seu cabelo, o traje predominantemente preto e branco e seu decote inconfundível formam um look ideal para qualquer modelo. Tudo isso foi considerado pela bela britânica Lolli, que pode ser encontrada nas redes sociais como Lolliicos.

Mais de 46 mil seguidores são a prova de que a modelo inglesa se destaca no mundo geek com diferentes interpretações de cosplay. Este de Mitsuri é um dos mais destacados que encontramos em seu feed mais recente.

Mitsuri e Demon Slayer

A brutal saga de Kimetsu no Yaiba se tornou um dos animes mais relevantes da modernidade, tanto para os otakus quanto para o espectador casual. E, sem dúvida, entre todo o elenco, o personagem Mitsuri Kanroji tem ganhado cada vez mais destaque entre os fãs. Especialmente no que diz respeito à comunidade de cosplay.

Embora a obra original do mangá esteja completamente terminada, o processo de adaptação dos arcos subsequentes da trama tem sido um tanto complexo. O primeiro filme da série foi um sucesso estrondoso em todo o mundo e parece ter desencadeado uma dinâmica complicada que, com o tempo, se tornou até desconfortável.

O anime continua adaptando a trama do material original, mas os primeiros episódios dos arcos estão sendo lançados nos cinemas como se fossem filmes, o que tem gerado confusão especialmente entre os fãs casuais, resultando em algumas lacunas involuntárias ao tentar acompanhar a continuidade de tudo.