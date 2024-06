Akira Toriyama colocou as mãos em Dragon Ball GT e desenhou Goku Super Saiyajin 4 em seu estilo

Dragon Ball GT é uma das fases mais criticadas do anime da Toei Animation. No entanto, tem alguns detalhes que todos os fãs da obra costumam destacar. Um deles é a transformação de Goku em Super Saiyajin 4, uma das mais brutais do personagem tanto em histórias canônicas quanto não canônicas.

Akira Toriyama não fez parte de Dragon Ball GT. Quando o arco de Majin Buu terminou, o mangaká japonês decidiu se aposentar para passar mais tempo com sua família. Criar Dragon Ball consumia muito tempo e por isso ele queria se afastar um pouco do que até seus últimos dias foi sua maior obra.

No entanto, apesar de que Goku Super Saiyajin 4 não foi ideia sua, em algum momento de sua vida ele decidiu desenhar o protagonista com essa transformação em seu próprio estilo.

Goku SSJ4 Akira Toriyama Akira

O Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT

O Super Saiyajin 4 é uma obra projetada por Katsuyoshi Nakatsuru. A impressionante transformação, alcançada após o controle do Ozaru Dourado, foi realizada por Goku em um dos momentos mais emocionantes de Dragon Ball GT.

O que mais gostava da transformação era que Goku voltava ao seu tamanho original; ele escapava do feitiço das Esferas do Dragão que o transformaram em criança novamente.

Todos nós já vimos essa transformação do Goku na série, mas poucos sabem como ela se parece sob a pena do brilhante Akira Toriyama, que fez este desenho em uma versão de mangá como uma espécie de introdução ao cânone de Dragon Ball.