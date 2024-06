Action Bronson e a New Balance apresentam os seus novos 1906R ‘Medusa azul’

O artista nascido no Queens, Nova Iorque, Action Bronson, é uma figura marcante. Antes de se destacar na música, ele era um chef dedicado. Ele estreou no rap com o álbum Dr. Lecter em 2011, que rapidamente ganhou reconhecimento por seu estilo característico. Além disso, Bronson é uma figura proeminente na televisão, sendo o apresentador de programas populares como “Fuck, That’s Delicious” na Viceland. E não só isso: ele também é um colaborador ativo da marca de calçados New Balance, com a qual tem realizado uma série de projetos criativos desde 2020.

Agora, o rapper americano está se preparando para lançar os novos tênis Action Bronson x New Balance 1906R “Medusa Azul”, um lançamento aguardado nas redes sociais e que promete ser um grande sucesso.

Assim são os novos Action Bronson x New Balance

Esta nova colaboração entre Action Bronson e a New Balance apresenta os tênis "Medusa Azul", um modelo azul com detalhes em preto e uma sola de borracha que garante estilo e funcionalidade. Projetadas com um cabedal de malha respirável e couro durável, destacando-se pelo conforto e durabilidade.

Além disso, o icônico logotipo da New Balance adorna os lados deste tênis, enquanto um contraforte de plástico no calcanhar garante suporte adicional. Um detalhe distintivo é a marca "Baklava" na língua e na palmilha, adotada por Bronson.

