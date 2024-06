Um legado cheio de amor: Nike homenageia Kobe e Gigi Bryant com os novos ‘Girl Dad’

Gianna “Gigi” Bryant e seu pai, Kobe Bryant, compartilhavam uma paixão incrível pelo basquete, esporte que os uniu até seus últimos dias. O lendário jogador da NBA e dos Los Angeles Lakers era mundialmente conhecido por sua habilidade em quadra, e também por ser um pai dedicado. Por sua vez, Gigi, com apenas 13 anos, já mostrava seu talento no basquete e se destacava como uma promessa, seguindo os passos de Kobe.

Agora, quatro anos após o terrível acidente que tirou suas vidas, o legado de ambos ainda perdura. De fato, também o seu amor, pois a Nike anunciou novos tênis em homenagem a Kobe Bryant e sua filha Gianna, inspirados em um momento especial que compartilharam em quadra.

Kobe Bryant e sua filha Gianna “Gigi” Bryant NBA

As Nike Kobe 4 ‘Girl Dad’

Os novos Nike Kobe 4 "Girl Dad" foram inicialmente anunciados através do Instagram de Vanessa Bryant e sua filha Natalia. Seu lançamento oficial? Na próxima sexta-feira, 7 de junho.

Como mencionado anteriormente, a inspiração para este design vem de uma foto tirada em 29 de dezembro de 2019 durante um jogo dos Lakers contra o Dallas Mavericks no Staples Center. Na imagem, Kobe e Gianna, então com 13 anos, estão desfrutando do jogo, e é possível sentir o vínculo pai-filha que ambos compartilhavam pelo basquete.

Tragicamente, esta imagem foi capturada apenas algumas semanas antes do fatal acidente de helicóptero de 26 de janeiro de 2020, que tirou a vida de ambos e mais sete pessoas.

Kobe e Gigi Bryant | @vanessabryant Nike

Assim, estes ténis destacam-se por detalhes que refletem este amor partilhado pelo basquetebol. O termo "Girl Dad" está impresso na língua interior, enquanto o verde do gorro que ele usava no referido jogo adorna a parte superior dos ténis.

Enquanto isso, sua equipe laranja simboliza o apoio contínuo de Kobe ao basquete feminino, um compromisso que ele cumpriu através de seu trabalho com a Mamba Sports Academy. Foi a própria Vanessa Bryant que, em uma mensagem emocionante, expressou sua gratidão pelo legado de Kobe no esporte feminino e seu amor por suas filhas. Ao mesmo tempo, Natalia Bryant lembrou do apoio incondicional de seu pai às suas aspirações e às de suas irmãs.

No entanto, o lançamento dos Nike Kobe 4 “Girl Dad” está alinhado com a celebração do Dia dos Pais e estará disponível para venda em 7 de junho, com um preço estimado de US$190 nas principais lojas da Nike e também online em seu site.