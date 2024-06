Num universo paralelo de Dragon Ball, Goku tem uma poderosa filha guerreira saiyajin

Os dois filhos de Goku se chamam Gohan e Goten. Todos nós que assistimos Dragon Ball os conhecemos, não há mais. No entanto, sabemos que no Universo 7, desde que as viagens no tempo foram introduzidas, houve algumas mudanças nas linhas temporais, graças à influência desse fenômeno, principalmente provocado por Trunks e a máquina do tempo que Bulma fez para ele.

Existe a possibilidade de que em uma dessas linhas temporais exista uma filha do Goku em vez de Gohan e Goten. Sabemos que os saiyajins também podem ter filhas mulheres.

O primeiro exemplo é Bra, filha de Vegeta e Bulma, e Pan, a pequena guerreira nascida da união entre Gohan e Videl.

Sabemos que Pan é maior, mas mencionamos primeiro o Bra porque ela vem de um saiyajin puro, assim como Goku.

A filha de Goku

Mas não vamos mais enrolar, vamos falar sobre a filha do Goku. Este é um Fan Art, já que o personagem ainda não apareceu em produtos oficiais de Dragon Ball. O responsável por este design é Blujul, de quem já destacamos anteriormente algumas de suas obras de arte.

Neste caso, para a filha de Goku, criaram um personagem que claramente é uma menina, com roupas semelhantes às que o saiyajin criado na Terra usava durante a infância. Mudam um pouco as cores, mas é notável que é o mesmo estilo de roupa de seu pai.

É nítido que ela é a filha de Goku por uma característica especial: o Bastão Mágico. Esta guerreira herdou a arma que tantas vezes salvou seu pai durante as incontáveis batalhas que ele enfrentou durante sua infância.