Kame Hame Ha de Dragon Ball ou o Hadouken de Street Fighter: qual das duas técnicas apareceu primeiro?

A história dos videogames e do anime deve ser contada nas mesmas páginas do livro do entretenimento mundial. Designers e desenvolvedores de títulos no Japão trabalharam por décadas para a mesma indústria. É por isso que encontramos semelhanças em aventuras como as de Dragon Ball ou Street Fighter.

Goku, Roshi e Krilin, com seu Kame Hame Ha, têm muito em comum com Ryu e Ken de Street Fighter, graças ao famoso Hadouken que ambos fazem.

Baixo, baixo; direita, direita e disparar. Essa é a combinação para fazer o famoso Hadouken durante uma batalha de Street Fighter. O movimento de mãos de Ryu e Ken, batendo seus pulsos, abrindo suas mãos e lançando uma bola de energia é uma clara referência ao Kame Hame Ha.

Então, é possível que Takashi Nishiyama, criador de Street Fighter, tenha se inspirado em Dragon Ball? O videogame foi lançado em 1987, quando o mangá de Akira Toriyama já tinha três anos de mercado, então é possível que se baseie na típica técnica com a qual Goku derrotou vários de seus adversários.

A origem do Kame Hame Ha e do Hadouken

De acordo com o que é mencionado no Alfa Beta, o Hadouken de Street Fighter não é uma cópia do Kame Hame Ha de Dragon Ball. Em ambos os casos, trata-se de uma técnica baseada em um conceito da cultura das artes marciais do Japão, chamada projeção de energia.

Claramente, é possível que tenha servido como uma referência, mas o Kame Hame Ha, como já explicamos em outras resenhas, não é algo original de Akira Toriyama para Dragon Ball. Assim como muitos dos movimentos dos personagens durante uma luta, essa técnica se baseia nos diferentes estilos das artes marciais praticadas no Japão, China, Tailândia, Coreia do Sul, Coreia do Norte e em muitos outros países da Ásia.