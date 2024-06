Estas são todas as transformações de Majin Buu em Dragon Ball Z

Majin Buu é um dos vilões mais poderosos que vimos nas histórias de Dragon Ball Z. Derrotá-lo tem sido uma das tarefas mais difíceis que os Guerreros Z encontraram, pois ele era o rival com mais ferramentas para enfrentar uma batalha.

A criatura criada pelo Mago Bibidi e posteriormente libertada pelo Mago Babidi tinha a capacidade de transformar qualquer objeto em doce, incluindo um poderoso saiyajin. Além disso, seu corpo era feito de um material praticamente indestrutível.

E para completar, quando ele se via superado, era capaz de absorver seu rival para assim aderir esses poderes ao seu próprio ser. Isso lhe permitiu obter múltiplas formas com as quais nos divertimos e nos amedrontamos durante o que foi o último arco de Dragon Ball Z.

Formas de Majin Buu

O primeiro que conhecemos é o conhecido como Majin Buu gordo. Ele tem essa aparência porque absorveu precisamente um de seus primeiros rivais, um Supremo Kaioshin de milhões de anos atrás, durante sua primeira aparição na Terra.

Depois disso, conheceu Majin Buu em seu estado de pura maldade. Ele saiu da fumaça de Majin Buu Gordo, depois que um humano atacou Bee, o cachorro que ele compartilha com o Senhor Satã.

O Buu da pura maldade, transformou o gordo em chocolate e o comeu.

Após isso, vimos Majin Buu absorvendo Gohan. Ele fez isso porque Gohan foi o primeiro guerreiro a superá-lo e ele recorreu a essa técnica para evitar ser derrotado.

Depois de Goku e Vegeta retirarem todos os seres que Buu havia absorvido, apareceu Kid Buu, o poderoso vilão em sua forma original que é praticamente invencível.

Finalmente temos o Majin Buu de Dragon Ball Super, que nos mostrou que seu sobrepeso é porque ele come sem treinar. Mas quando ele se propõe, ele pode estar em ótima forma.