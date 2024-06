Esta é a brutal transformação de Goku Black em Super Saiyajin 3

O que esta saga apresenta como vilão é considerado como a primeira vez em que os Guerreiros Z não conseguiram derrotar um vilão. Zamasu, o Kaiohshin que estava encarnado no corpo morto de Goku, na realidade de Trunks do Futuro, possui um poder inalcançável para os saiyajins.

Goku Black também podia se deslocar por diferentes linhas do tempo, pois queria exterminar toda a raça humana, pela qual sentia um enorme desprezo. Foi assim que Zeno Sama, o Deus de Tudo, teve que intervir para evitar uma catástrofe irreversível no Universo 7 e suas diferentes linhas temporais.

Imaginem tudo o que teria acontecido se Goku Black, com o poder que já demonstrava, tivesse conseguido a transformação em Super Saiyajin 3.

Goku Black Super Saiyajin 3

Dragon Ball Heroes mostra isso. Embora não seja uma história que faça parte do cânone, é considerada parte do que muitos consideram oficial, pois é baseada em produtos da franquia.

Goku Black Super Saiyajin 3 é um personagem que tem cabelos longos, típicos desta transformação, mas de cor rosa, que é característica deste personagem.

Goku Black Super Saiyajin 3 DBZ

Goku Black em Dragon Ball Super

O arco começa com o retorno de um personagem que todos nós apreciamos e que até hoje é o favorito de muitos: Trunks do futuro.

O vilão, Goku Black, na verdade é Zamasu, um Kaioh Supremo que rouba o corpo de Goku após assassinar o saiyajin junto com Milk e Goten.

Esse ser malévolo tem como objetivo executar um genocídio universal, pois odeia a vida primitiva nos planetas. Não acredita no progresso das civilizações e, em um grave erro que muitos deuses cometeram em histórias de ficção científica, deseja intervir nos assuntos do plano terreno.

O primeiro erro está precisamente no roubo de identidade. Se você ia enfrentar Trunks primeiro, por que não adotar o corpo de Gohan, que é o mentor do jovem viajante do tempo. Isso teria dado uma tonalidade muito mais complexa à narrativa da série.

No final, Trunks do futuro mal participa das batalhas por ser muito inferior em poder e ainda fazem com que ele perca quase todos os entes queridos que lhe restavam.

Outra das coisas simples que poderiam ter sido mudadas é a punição de Zamasu. Se o Supremo Kaioshin teve a gentileza de roubar um corpo para exterminar qualquer raça do universo, não teria sido melhor deixá-lo em um corpo mortal para que ele tivesse que passar por uma vida terrena?

E finalmente, como um toque adicional, há o fato de resolver tudo com um simples estalar de dedos dos Deuses do Todo, privando os seguidores de ver Goku, Vegeta ou até mesmo Trunks do Futuro alcançarem um nível surpreendente para derrotar um vilão realmente poderoso.