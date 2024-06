Dragon Ball Xenoverse 2: Vale a pena o novo DLC do jogo da Bandai Namco?

O novo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 foi lançado em 24 de maio de 2024. Desde então, os comentários dos fãs têm sido abundantes nas redes sociais sobre este videogame, disponível para as consolas da Sony (PS5 e PS4), Microsoft (Xbox Series X|S), Steam e Nintendo Switch.

A maioria das opiniões que encontramos nas redes basicamente destacam o melhor deste DLC do jogo que já tem sete anos de existência: tem uma melhor resolução. Os gráficos, combinados com as transformações dos eventos mais recentes em Dragon Ball Super: Super Hero, fazem deste jogo um destaque na franquia de Akira Toriyama.

Um dos trailers de Dragon Ball Xenoverse 2, intitulado Future Saga Chapter 1, mostra uma batalha entre Broly, Goku e alguns dos Guerreiros Z mais importantes, em diferentes cenários da série.

Broly aparece como um novo personagem jogável. Com este nome, fica claro que se trata do personagem que foi reintegrado em Dragon Ball Super e que passou por um treinamento com Whis, no planeta do Deus da Destruição, para controlar sua raiva.

Primeiro vemos ele se transformar em Super Saiyajin Blue. Depois o vemos liberar seu ki e alcançar uma nova forma que combina duas cores em sua aura: o amarelo que vimos no filme de seu retorno e o roxo muito semelhante ao Ultra Ego de Vegeta.

É assim que este videogame nos mostra o que provavelmente acontecerá com Broly no próximo arco de Dragon Ball Super.

Outro dos pontos destacados é uma nova história que agora fará parte das sagas oficiais (não canônicas) de Dragon Ball, Fu, que conhecemos de Dragon Ball Heroes.

De acordo com o que vemos no trailer, esta versão do personagem chega com todas as mesmas habilidades que aparecem no anime oficial.

A recomendação que mais vai ajudar sobre este videogame é que o Xenoverse 2 tem melhor resolução nos novos consoles da Microsoft e da Sony.