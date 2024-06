Seu telefone está te espionando? Descubra como pará-lo com estes simples passos

Você já percebeu anúncios relacionados com conversas que teve no seu telefone? Você conta a alguém que quer comprar um produto e imediatamente começa a receber publicidade sobre isso, mas simplesmente deixa passar. Bem, isso pode parecer desconcertante, mas a explicação é mais simples do que parece: é provável que tenhamos sido nós mesmos a conceder as permissões necessárias para que os aplicativos possam acessar o microfone do aparelho.

Além disso, alguns serviços como Google podem acessar suas conversas se você deu permissão ao aceitar os Termos e Condições após o download. E claro, a verdade é que isso não representa um perigo de segurança, mas pode se tornar desconfortável e é por isso que hoje queremos revisar maneiras de evitar que seu telefone celular escute suas conversas.

Maior segurança Mais privacidade

O ajuste que impedirá que ouçam suas conversas

Em primeiro lugar, é importante entender que sempre que os aplicativos pedem permissões, é por um motivo, e muitas vezes não é necessário conceder todos esses acessos. Por exemplo, ao usar serviços como o Google, concedemos permissões sem perceber, permitindo que nossas conversas sejam usadas para personalizar a publicidade.

Para garantir que o seu telemóvel não ouça as suas conversas, o primeiro passo é verificar as permissões que já concedeu ao Google. Para isso, vá às definições do seu dispositivo, selecione Google e depois aceda a ‘Gerir a sua Conta Google’. Dirija-se à secção ‘Dados e Privacidade’ e procure ‘Configurações do Histórico’. Aqui, encontrará ‘Atividade na Web e em Aplicações’, que provavelmente estará ativada. Ao rever esta configuração, certifique-se de desativar a opção ‘Incluir atividade de voz e áudio’, que se encontra em ‘Definições secundárias’.

Além de modificar essas configurações, recomendamos aproveitar a oportunidade para explorar o histórico. Isso ajudará você a entender como o Google utiliza seus dados para fazer recomendações e que tipo de informações ele armazena com base em sua navegação e interesses.

Entretanto, se desejas uma solução definitiva para proteger a tua privacidade, considera desativar completamente o acesso ao microfone do teu dispositivo. Podes fazer isso no menu de 'Permissões' do teu telefone, onde deves procurar a opção 'Microfone' e selecionar 'Não permitir'. Esta ação bloqueará o acesso ao microfone para todas as aplicações, exceto para aquelas que necessitam dessa permissão para funcionar corretamente, como WhatsApp ou as funções de chamada.

No entanto, tomar essas medidas é completamente voluntário e seu único objetivo é melhorar sua própria privacidade. Além disso, estar educado e proativamente informado sobre o que aceitamos ao baixar aplicativos é uma boa prática que todas as pessoas deveriam adotar em um mundo onde a tecnologia avança rapidamente.