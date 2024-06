São reveladas novas imagens do parque temático de Dragon Ball na Arábia Saudita

O parque temático de Dragon Ball continua em andamento. A empresa da Arábia Saudita, Qiddiya, responsável pela construção desta obra-prima, revelou novos detalhes sobre o progresso.

Num vídeo publicado em seu canal do YouTube, eles entrevistam os executivos e criativos por trás desta iniciativa única no mundo de Dragon Ball. Trata-se do Falcon’s Creative Group, uma empresa de design que desenvolve parques temáticos ao redor do mundo.

"Nós somos uma empresa de design de experiências que ajuda a dar vida à sua imaginação. Nos últimos vinte e três anos, temos emocionado e inspirado audiências de todo o mundo com nossos planos mestres inteligentes, designs completos de parques temáticos e conteúdo digital imersivo", descrevem sobre si mesmos em seu site.

"Com cada projeto, trazemos uma ampla experiência, conhecimentos valiosos, designs estratégicos e um compromisso com uma execução bem-sucedida. Não importa o alcance, a escala ou o local, a narrativa e a construção do mundo estão sempre no centro", acrescentaram em sua descrição.

Os representantes do Falcon's Creative Group explicam no vídeo que, para o parque temático de Dragon Ball, contrataram verdadeiros fãs da série para garantir que nenhum detalhe do mangá e anime de Akira Toriyama seja perdido.

No vídeo publicado pela Qiddiya, podem ser vistos novos detalhes do parque temático de Dragon Ball, na Arábia Saudita.

"O parque temático Dragon Ball terá um tamanho enorme de mais de 500.000 metros quadrados e contará com sete áreas diferentes que recriam vários lugares icônicos da série original. No parque, os visitantes poderão se juntar a uma aventura com Goku e seus amigos enquanto desfrutam do mundo de Dragon Ball", informa o site oficial da franquia.

"Este parque temático contará com cinco atrações de última geração como parte de uma programação de mais de 30 atrações. E se isso não fosse o suficiente, também haverá hotéis e restaurantes completamente equipados disponíveis no parque para permitir que os fãs mergulhem no mundo de Dragon Ball durante um dia inteiro de diversão", informaram sobre essa maravilha.

Nas imagens, podemos identificar o prédio da Corporação Cápsula, o Templo Sagrado de Kami Sama, a Torre do Mestre Karin, a nave com a qual Freezer viaja para invadir planetas, a Kame House, o planeta de Bills, o Deus da Destruição, e até uma estrutura gigante de Shenlong sobre a qual, obviamente, passa uma montanha-russa.