Por que sempre se fala do potencial ilimitado de Gohan em Dragon Ball?

Gohan é um dos personagens mais importantes e queridos da série Dragon Ball. Ao longo da história, ele demonstrou ser um guerreiro excepcional com um grande potencial, superando até mesmo seu pai em alguns momentos específicos da série. Dizia-se que, em determinado momento, Toriyama planeava torná-lo o novo protagonista da série.

ANÚNCIO

Gohan começa sendo uma criança tímida e estudiosa, pouco interessada nas artes marciais. No entanto, sua vida muda drasticamente quando é obrigado a treinar com Piccolo para enfrentar as ameaças que rondam a Terra. Ao chegar na adolescência, ele desperta seu verdadeiro potencial como guerreiro, especialmente durante a batalha contra os androides e Cell.

Sua coragem, determinação e habilidade em aproveitar seu poder oculto o tornam um herói lendário.

Ao longo da franquia Dragon Ball, vimos guerreiros superando seus limites e alcançando níveis de poder inimagináveis. Entre eles, um se destaca por seu potencial sem igual: Gohan, o filho mais velho de Goku.

Desde o início de Dragon Ball Z, sabíamos que os híbridos Saiyajin-Terráqueos possuem um potencial superior ao dos Saiyajins puros. Vegeta e Nappa mencionam isso durante sua invasão à Terra, temendo que esses mestiços se rebelassem contra eles. Essa herança, combinada com o sangue humano, acabou dotando Gohan de uma capacidade inata para a força e o crescimento.

Treinamento rigoroso

Gohan não só nasceu com um grande potencial, mas também foi moldado por treinadores excepcionais. Desde a sua infância, ele treinou com Piccolo, que o empurrou para os seus limites e incutiu disciplina nele. Mais tarde, Goku tornou-se seu mentor, orientando-o no domínio do Super Saiyajin e além.

Ao contrário de outros personagens que treinam em paz, Gohan enfrentou desafios desde tenra idade. Seu sequestro por Raditz e a batalha contra os Saiyan o obrigaram a despertar seu poder oculto. Depois, em Namek e durante a saga Cell, Gohan foi forçado a superar seus medos e limites para proteger seus entes queridos.

ANÚNCIO

O sucessor designado

Inicialmente, Akira Toriyama concebeu Gohan como o futuro protagonista de Dragon Ball, herdando o manto de Goku. Embora essa ideia não tenha se concretizado completamente, a intenção do autor revela o grande potencial que sempre viu no personagem.

Apesar de seu potencial ilimitado, Gohan tem percorrido um caminho cheio de altos e baixos. Em algumas ocasiões, ele duvidou de sua força e priorizou sua vida pacífica. No entanto, ele sempre demonstrou seu valor em momentos cruciais, como na batalha contra Majin Buu ou no arco atual do mangá Dragon Ball Super, onde seu Modo Besta o coloca como rival de Goku e Vegeta.

Com um linhagem poderosa, um treinamento rigoroso, a experiência de duras batalhas e o potencial para se tornar o sucessor de Goku, Gohan se destaca como um dos personagens mais intrigantes de Dragon Ball. Seu futuro na franquia ainda é incerto, mas as possibilidades são infinitas para este guerreiro de potencial ilimitado.