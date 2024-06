Playstation x Puma: esta edição dos icônicos tênis Suede é a coisa mais bonita que já vimos

Tênis e videogames combinam incrivelmente. Não é novidade que os fãs de tecnologia também são (nós somos) fãs de tênis, especialmente se forem edições especiais. E ainda mais, se essas edições especiais estiverem relacionadas à cultura geek. The Line nos apresentou as novas Puma Suede x Playstation e sem dúvida são os tênis mais bonitos que vimos ultimamente, somados à tecnologia e conforto do modelo Suede que já revisamos.

ANÚNCIO

A Puma, a reconhecida marca alemã de moda esportiva, uniu-se à PlayStation para lançar uma coleção inspirada na popular consola de videojogos. Esta inclui artigos que vão desde bonés até tênis, passando por moletons, camisetas e outras peças onde se destacam as figuras do triângulo, quadrado, círculo e X, os botões reconhecíveis dos controles do console da Sony. Parte desta coleção especial já pode ser encontrada nas lojas The Line e em TheLine.cl, embora o estoque seja limitado.

Uma imagem vale mais que mil palavras

O clássico urbano Suede, um dos tênis declarados como “ícone pop” da Puma, combina perfeitamente com o Playstation nesta colaboração, alcançando um equilíbrio entre o urbano, o tecnológico e o millenial. Veja essa beleza!

Puma x Playstation Tênis

E é que "além" das cores, que fazem referência ao Playstation 5 e sua iluminação (preto, branco e azul), o tênis também imita a textura presente em seus controles, contando também com um couro texturizado com a simbologia da Playstation.

Puma x Playstation Tênis

O nível de detalhe vai além de ter os logotipos na língua, esses tênis vão deixar sua marca: pois na sola do sapato também terá detalhes que marcarão cada passo que você der com esta edição especial de Suede.

Puma x Playstation Sola

Com um valor próximo a US$100, este modelo de tênis Puma Suede x Playstation certamente se torna uma edição de culto. Você gostou? Bem, como mencionamos no início, a colaboração da Puma x Playstation também inclui moletons, bonés e outros.

Por enquanto, podemos adiantar algumas imagens, mas ainda há mais surpresas por vir.

Puma x Playstation Blusa