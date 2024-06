Os únicos personagens da Marvel e DC que poderiam derrotar Goku de Dragon Ball

(C)

Nós, fãs de todas as histórias em quadrinhos animadas do mundo geek, temos como esporte a comparação. Colocamos os personagens de Dragon Ball, DC e Marvel Comics para lutar entre si, tentando adivinhar qual é o ser mais poderoso de todos os tempos.

Goku se destaca como um dos personagens invencíveis no mangá e isso se reflete nas histórias em quadrinhos da Marvel e DC. Quando tentamos encontrar um rival para ele como Superman, Batman, Spider-Man, Hulk ou até mesmo Thor, percebemos que o saiyajin poderia facilmente vencê-los.

Então, decidimos investigar de forma mais aprofundada para tentar descobrir quem, entre a Marvel ou a DC, poderia derrotar o Goku. Encontramos duas opções e queremos compartilhá-las com vocês para saber se concordam ou não com esta nota claramente hipotética sobre um crossover entre as três franquias.

Personagens da Marvel e DC que vencem o Goku

Ao investigar sobre os personagens da DC Comics, sabíamos que Batman, Aquaman, Mulher-Maravilha ou o próprio Superman não seriam capazes de derrotar facilmente o Goku. Por isso, procuramos mais fundo e encontramos uma entidade chamada O Espectro.

Trata-se da encarnação do espírito de vingança de Deus. De acordo com os escritores da DC, ele possui poderes quase ilimitados. Sua força e habilidades estão em um nível cósmico, permitindo-lhe manipular a realidade, o tempo e o espaço. Ele é essencialmente um ser onipotente que pode enfrentar e derrotar praticamente qualquer pessoa ou ser que esteja à sua frente.

O mesmo acontece com a Marvel. Thanos, Dr. Doom ou Hulk poderiam dar uma luta, mas talvez acabassem perdendo para Goku. No entanto, se colocarmos diante deles o Tribunal Vivo, a situação se torna realmente complicada.

O Tribunal Vivo é uma entidade cósmica onipotente que supervisiona e mantém o equilíbrio multiversal. Seu poder é absoluto e atua como juiz, júri e executor em todos os assuntos cósmicos, com autoridade para intervir e proferir sentença sobre qualquer questão que afete o equilíbrio do multiverso.