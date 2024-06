Dragon Ball Super 2: um pôster da continuação do anime empolga os fãs, mas é um alarme falso

Já se passaram seis anos e dois meses desde a transmissão do último episódio de Dragon Ball Super em anime. O mangá continuou com as aventuras de mais três arcos e a Toei Animation ainda não deu sinais de quando levará essas histórias para a televisão.

ANÚNCIO

Isso faz com que no maravilhoso mundo da Internet apareçam pôsteres feitos por ilustradores e designers talentosos, que nos mostram como deveriam ser as imagens promocionais do Dragon Ball Super 2. Muitos se emocionam com esse tipo de designs, mas devemos deixar claro que não se trata de um anúncio oficial da série, é uma Fan Art que ficou realmente incrível.

A obra em questão foi realizada pelo ilustrador e usuário do X, @YouBallSuper. O design de Dragon Ball Super 2 incorpora os personagens principais do anime com suas transformações mais recentes e impressionantes.

Dentro da imagem podemos ver o Goku, em um estado muito natural de seu Ultra Instinto. Aqueles que acompanharam o mangá sabem que o saiyajin criado na Terra tem trabalhado duro para aperfeiçoar sua forma e assim poder enfrentar os adversários mais poderosos.

Também está Vegeta, com seu Ultra Ego muito comparável aos poderes de Goku. Pela primeira vez, estamos diante da presença de um príncipe saiyajin que facilmente poderia superar em muito seu eterno rival, que agora se tornou seu amigo.

Gohan também aparece na fotografia. Sua recente transformação para o Modo Besta, que já faz parte do cânone devido ao desenvolvimento do arco de Super Hero, o torna um forte concorrente a ser o guerreiro mais poderoso de Dragon Ball.

Também aparece Piccolo, que com sua transformação do Laranja retorna aos holofotes de uma luta multiversal. O namekuseijin passou muito tempo às sombras dos saiyajins e agora tem a capacidade de desafiá-los.

ANÚNCIO

Broly é outro dos personagens que aparecem neste pôster Fan Art. O saiyajin aprendeu a controlar sua raiva e se prepara para igualar Goku, Vegeta e Gohan, para oficialmente fazer parte dos Guerreiros S (anteriormente Guerreiros Z).

Finalmente, o vilão que está destinado a ser o mais incrível de todos os tempos, Freeza, com sua nova transformação que ele chama de Black. O nível de poder que o Imperador do Universo alcançou com seu treinamento não tem comparação com o que foi visto anteriormente em Dragon Ball Super.

Não sabemos quando Dragon Ball Super 2 chegará. Este ano chegará Dragon Ball Daima, o qual esperamos que seja um ponto de partida para mais histórias no anime.