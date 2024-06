Dragon Ball: Linda modelo francesa nos deixa sem palavras com este cosplay de Bulma

Bulma é um dos personagens mais importantes de todo o Dragon Ball. Sem dar um único soco ou chutar, ela conseguiu definir o destino da Terra ou do Universo 7 em mais de uma ocasião. Sua beleza, acompanhada de sua inteligência, é o principal motivo pelo qual diferentes modelos a interpretam em cosplay.

O trabalho mais recente que encontramos nas redes sociais pertence a uma bela modelo francesa, conhecida em sua conta do Instagram como Hoshi Mousse.

Ela é uma cosplayer em ascensão, pois ainda não atingiu os 1.000 seguidores, mas as interpretações que vimos em seu feed nos dão a sensação de que em breve ela explodirá neste maravilhoso mundo do cosplay.

Para o seu trabalho sobre Bulma, escolha a primeira versão do personagem, que aparece no mesmo primeiro episódio de Dragon Ball. Como mostramos na imagem de capa, é a waifu que é apenas uma adolescente e usa um vestido cor-de-rosa com um cinto de couro marrom, onde guarda as cápsulas da Corporação Cápsula, empresa da qual a sua família é dona.

O cabelo azul (ou verde claro) com seu laço vermelho terminam de completar os detalhes específicos do que é este personagem em Dragon Ball.

Esta versão de Bulma aparece no primeiro episódio de Dragon Ball e desde sua entrada, sabíamos que estávamos diante da presença de alguém especial.

Bulma chega com o radar do dragão procurando a esfera de quatro estrelas que está nas mãos de Goku, já que como todos se lembrarão, foi o presente que seu avô Gohan deixou para ele.

Este mesmo primeiro capítulo de Dragon Ball, que em 2024 completa 40 anos de sua estreia no mangá, é o início de uma das relações de amizade mais duradouras da indústria das séries japonesas: a de Bulma com Goku.