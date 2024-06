Descubra quem está ligando para você: os melhores aplicativos para identificar números desconhecidos

Normalmente, quando recebemos chamadas de números desconhecidos, a incerteza e a curiosidade se apoderam de nós. Pois pode ser qualquer pessoa do outro lado do telefone: uma emergência, um prêmio, uma oferta de varejo ou muitas vezes também fraudes. E embora na maioria das vezes sejam call centers ou chamadas de spam que não nos interessam, é sempre importante lidar com elas com precaução.

No entanto, para aqueles que preferem saber quem está ligando antes de atender o telefone para alguém desconhecido, existem várias opções, como aplicativos móveis e configurações do dispositivo, para identificar o número por trás dessas chamadas.

Spam Ligações (Truecaller)

Como resolver o problema dos números desconhecidos

Para lidar com as chamadas desconhecidas recorrentes que podem chegar aos nossos telefones e ao mesmo tempo proteger nossa privacidade e segurança, existem várias ferramentas e aplicativos criados para ajudar a identificar quem está por trás dessas chamadas antes de decidir atender.

Por exemplo, uma maneira eficaz de descobrir a quem pertence um número desconhecido é utilizando ferramentas de busca reversa de telefone. Estamos falando de plataformas que permitem inserir um número e receber informações detalhadas sobre seu proprietário, incluindo nome, endereço e a empresa telefônica associada. Na verdade, uma simples busca no Google pode revelar se um número é reconhecido como spam ou se pertence a uma empresa.

Entretanto, para aqueles que preferem soluções mais automatizadas, existem aplicativos móveis específicos como o Truecaller, Mobile Caller Location Tracker e Whoscall, que servem para identificar números desconhecidos e ao mesmo tempo bloquear chamadas e mensagens de spam.

No caso do Truecaller, disponível para Android e iOS, o aplicativo oferece acesso a uma das maiores bases de dados telefônicos do mundo e bloqueia proativamente chamadas de spam. Por outro lado, o Mobile Caller Location Tracker é útil para rastrear a localização e o provedor de serviços de números de celular, mesmo sem conexão com a internet. E o Whoscall, com mais de 50 milhões de downloads, permite bloquear contatos específicos e gerenciar SMS de forma eficiente.

Além disso, o próprio aplicativo do Google oferece funcionalidades para filtrar e bloquear chamadas de spam. Essa ferramenta, que se integra ao Google Maps, identifica chamadas de empresas e alerta sobre possíveis spam sem a necessidade de baixar nada. Para ativá-lo, basta acessar as configurações do aplicativo e ativar o filtro de chamadas e spam.

No entanto, não custa lembrar de certos aspectos de segurança e privacidade. Muitos desses aplicativos requerem acesso à sua lista de contatos, o que eventualmente poderia comprometer a privacidade de seus dados pessoais, então você só deve baixá-los se estiver seguro dos permissões que concederá.