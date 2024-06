Crossover incrível: Veja como Número 18 de Dragon Ball Z fica como um personagem de Attack on Titan

Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) é um dos mangás e animes mais populares da nova era. A trama de suas histórias, realmente brutal, faz com que muitos o comparem com Dragon Ball Z para definir qual dos dois poderia ser melhor (não porque sejam semelhantes).

ANÚNCIO

Um usuário de redes sociais recorre à inteligência artificial com a intenção de fazer exatamente o oposto de compará-los. A conta se chama the_ai_dreams e o que ele fez foi pedir para a IA ilustrar os personagens de Dragon Ball Z como se fossem parte de Attack on Titan.

O resultado da Androide Número 18 é realmente brutal. É como se fosse uma Mikasa Ackerman no mundo apocalíptico de Shingeki no Kyojin.

Dragon Ball Attack on Titan (Shingeki no Kyojin)

Mikasa Ackerman é a personagem principal nas aventuras de Shingeki no Kyojin, uma obra criada por Hajime Isayama. A trama segue a história de Eren Yeager, Mikasa e Armin Arlert em um mundo onde a humanidade está à beira da extinção devido à ameaça dos titãs, gigantes humanóides devoradores de humanos.

Mikasa, adotada pela família Yeager após perder seus pais para os titãs, é uma figura emblemática na série. Dotada de habilidades excepcionais e uma determinação inabalável para proteger seus entes queridos, Mikasa se destaca como um personagem forte e inesquecível.

Viram o final? Quando se trata de finais angustiantes e brutais, o de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) deveria estar no topo de qualquer lista do mundo do anime. O encerramento da temporada mais recente da série de Hajime Isayama partiu o coração dos fãs da história de Mikasa e Eren.