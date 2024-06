A Nike rende-se aos cinemas de Paris com os novos SB Dunk Low ‘City of Cinema’

The Nike SB Dunk Low “City Of Cinema” | @sbheadsbe

Os Nike SB Dunk Low, originalmente lançados em 2002, são um ícone na cultura skate. Estes ténis surgiram como uma adaptação do icónico modelo Dunk de 1985, mas redesenhados com características como acolchoamento extra, linguetas reforçadas e solas adaptadas para uma melhor aderência, a fim de satisfazer as necessidades dos skaters. Assim, ao longo das últimas duas décadas, estes pares têm se destacado nas prateleiras por suas bem-sucedidas colaborações e novas combinações de cores. Este ano não ficou para trás, com lançamentos como os SB Dunk Low “Visty” ou os “City Of Style”, inspirados na cidade de Paris.

É precisamente essa motivação que tem mantido ocupada a marca do Swoosh recentemente. A razão? Além das “City of Style”, foi anunciado o lançamento dos novos Nike SB Dunk Low “City Of Cinema”, que são nada mais do que uma homenagem aos cinemas franceses.

Os novos Nike SB Dunk Low "City Of Cinema"

No âmbito das festas de fim de ano, a Nike planeja lançar seus Nike SB Dunk Low “City Of Cinema”, uma adição esperada que segue a série temática “City Of...” da submarca de skate de Beaverton. Assim, esta nova edição presta homenagem a Paris, a cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos de 2024, integrando elementos que, desta vez, celebram sua herança cinematográfica.

Quanto ao seu design, o tênis apresenta uma parte superior em vermelho e dourado, adornada com veludo que evoca o glamour do cinema clássico. Além disso, inclui sobreposições de couro áspero e uma entressola com um tratamento amarelo e marrom, numa tentativa de homenagear os antigos cinemas parisienses.

O modelo também apresenta um Swoosh em degradê com bordas amarelas e detalhes distintivos como etiquetas de plástico transparente na língua com a marca retrô e um toque de veludo azul no calcanhar. Por fim, o logotipo da Nike SB se destaca tanto na língua quanto na palmilha, e os cadarços grossos em mostarda completam o design.

Embora as imagens atuais provenham de uma amostra inicial por parte de @sbheadsbe e o design final possa variar, a expectativa para este lançamento é enorme. Prevê-se que sejam lançados durante o último trimestre deste ano em lojas físicas, online e possivelmente em Nike.com, com um preço de varejo sugerido de US$ 125.