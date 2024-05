Jordan Brand junta-se ao Ano da Serpente: eis tudo o que sabemos até agora

Air Jordan 1 Low OG “Year of the Snake”

De acordo com a astrologia oriental, a serpente é um símbolo de inteligência, astúcia e crescimento pessoal. E de acordo com o calendário chinês, este é o animal que nos guiará durante todo o ano de 2025, favorecendo aqueles que buscam conhecimento e verdade. Começando em 29 de janeiro, o Ano da Serpente não será apenas celebrado no país asiático, pois muitas pessoas respeitam esse tipo de tradições.

Por isso, não é surpreendente que a Jordan Brand já esteja se preparando para celebrar o Ano Novo Lunar de 2025 com uma edição especial: as Air Jordan 1 Low OG “Ano da Serpente”.

A Jordan Brand vai celebrar o Ano da Serpente

Este lançamento, confirmado pela Sneaker Market RO, promete ser um marco na coleção de tênis temáticos que a marca sempre oferece em homenagem a essa tradição anual, como os recentes Air Jordan 1 Low OG “Year of the Dragon”.

De acordo com a fonte citada e o House of Heat - que até mesmo projetou um modelo do que podemos esperar -, estes tênis incluirão uma mistura de tons sutis que abrangerão o “Summit White”, “Barely Green” e “Photon Dust”. E embora os detalhes específicos sobre como essas cores serão implementadas ainda não tenham sido revelados, é possível antecipar que será um par carregado de detalhes e elementos que reflitam o tema do animal do ano.

E não é só isso. De acordo com informações exclusivas do Sneaker News, além do Air Jordan 1 Low OG, a coleção "Year Of The Snake" da Jordan Brand para 2025 incluiria outros cinco modelos nas categorias Retro Legacy, Jordan Performance e Jordan Lifestyle, cada um com uma paleta de cores alinhada com a descrita acima e um design provavelmente adornado com padrões inspirados em tecidos tradicionais chineses.

No entanto, a coleção "Year Of The Snake" - ou pelo menos o par em destaque - ainda não tem uma data definida para o seu lançamento. Sabemos que já está a causar bastante expectativa, por isso prevê-se que nos próximos meses sejam reveladas as silhuetas oficiais e que no início de 2025 já estejam disponíveis nas lojas da Jordan Brand.