Goku venceu muito menos batalhas do que você se lembra em Dragon Ball

As lutas na franquia Dragon Ball evoluíram significativamente ao longo da série, tornando-se cada vez mais poderosas, técnicas, estratégicas e carregadas de significado, especialmente, desde que abandonou seu foco inicial em aventura. Isso contribuiu para que Dragon Ball se tornasse uma das séries de anime e mangá mais populares de todos os tempos.

Nas primeiras sagas, os níveis de poder eram relativamente baixos, com os personagens lutando principalmente com artes marciais e técnicas básicas de energia. No entanto, à medida que a série avançava, os níveis de poder aumentavam exponencialmente, alcançando níveis cósmicos e multiversais. Isso se traduziu em batalhas mais destrutivas e espetaculares, com explosões de energia em grande escala e ataques capazes de destruir planetas inteiros.

Por outro lado, as lutas também se tornaram cada vez mais rápidas e técnicas, com os personagens utilizando uma grande variedade de movimentos e habilidades especiais. A introdução de transformações como o Super Saiyajin e outras formas ainda mais poderosas permitiu aos personagens superar seus limites e alcançar níveis de força inimagináveis.

Então, se você é fã de Dragon Ball, com certeza se emocionou com as épicas batalhas entre Goku e seus inimigos. Mas, alguma vez você já se perguntou quantas lutas existem no total na série? A resposta vai te surpreender.

Contando as batalhas no mangá

No manga original de Akira Toriyama, há um total de 198 lutas. Isso inclui desde as lutas mais curtas, como o confronto entre Raditz e um fazendeiro, até as batalhas lendárias que duraram capítulos inteiros, como a de Goku contra Freezer. Das 198 lutas, Goku participa na maioria, com um total de 78, das quais ganhou 57. Krilin, por sua vez, fica em segundo lugar com 27 lutas no mangá, embora no anime esse número aumente para 45.

As lutas de anime e OVAs

Mas se somarmos as lutas do anime e dos OVAs (filmes animados originais), o número dispara ainda mais. No anime, existem um total de 119 lutas adicionais, o que significa que o número total sobe para 317. É importante notar que algumas dessas lutas não são canônicas, ou seja, não fazem parte da história oficial de Dragon Ball criada por Toriyama. No entanto, ainda são muito divertidas e emocionantes para os fãs.

Sem dúvida, Dragon Ball é uma série conhecida pela ação e pelas lutas. De fato, esses são um dos principais elementos que tornaram a série tão popular em todo o mundo. As lutas de Dragon Ball são emocionantes, cheias de momentos épicos e com personagens poderosos que sempre nos deixam querendo mais.