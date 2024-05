Este era o design inicial de Cell em Dragon Ball Z: ainda bem que o modificaram

Cell é um dos vilões mais memoráveis de Dragon Ball Z, conhecido por seu poder, crueldade e design único, seu corpo é composto por células dos guerreiros mais poderosos do universo, incluindo Goku, Vegeta, Piccolo, Frieza e o Rei Cold. Como a maioria dos vilões principais da série, passa por várias transformações ao longo de sua saga e, é claro, cada uma delas o torna mais poderoso.

Cell é finalmente derrotado por Gohan, que o destrói completamente com um Kamehameha definitivo. Essa batalha é considerada um dos momentos mais emocionantes da série. Recentemente, foi revelado o design inicial de Cell, o que despertou a curiosidade de muitos fãs que ainda aguardam o retorno do anime de Dragon Ball Super após sua pausa indefinida.

O esboço preliminar de Akira Toriyama mostra um rosto de Cell muito diferente do que foi finalmente visto na obra. As ideias iniciais do mangaka pareciam estar bastante distantes do design final, que acabou sendo mais convincente e adequado à personalidade do personagem.

Dragon Ball Z Desenho original do Cell

O futuro de Dragon Ball Super

No que diz respeito ao futuro de Dragon Ball Super, a perda de Akira Toriyama deixou algumas dúvidas sobre a continuidade da história. Embora a franquia tenha planos para continuar, o próprio Toriyama sugeriu que o próximo arco poderia ser o último antes de encerrar esta fase.

No entanto, a decisão final caberá à equipe liderada por Toyotaro. Se eles decidirem não continuar, Dragon Ball poderia chegar ao fim, encerrando um ciclo de décadas de histórias emocionantes.

Por enquanto, só nos resta esperar para conhecer os planos definitivos do mangá de Dragon Ball Super. Enquanto isso, os fãs podem desfrutar da nostalgia evocada pelo design inicial de Cell e das múltiplas aventuras que a franquia viveu ao longo dos anos.

Aqui estão alguns pontos-chave adicionais do texto:

A nova transformação de Broly em Dragon Ball Xenoverse 2 tem despertado interesse entre os fãs.

O design inicial da Célula era muito diferente do final.

O futuro de Dragon Ball Super é incerto após a perda de Akira Toriyama.

O próximo arco pode ser o último da série.

A decisão final sobre a continuidade de Dragon Ball Super está nas mãos da equipe liderada por Toyotaro.

É importante lembrar que esta informação é baseada em especulações e rumores. Não há nada oficial sobre o futuro de Dragon Ball Super, então só o tempo dirá o que acontecerá com a franquia.