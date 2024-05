Dragon Ball Z: inteligência artificial imagina uma versão brutal de Vegeta para um live action

O príncipe dos saiyajins é o guerreiro mais orgulhoso que vimos na franquia de Dragon Ball. Desde que Vegeta apareceu, deu-nos a sensação de que os níveis de poder aos quais estávamos acostumados mudaram para sempre. Estas são características simples que devem ser consideradas para um personagem em um hipotético live action. A inteligência artificial supera todos e mostra o marido de Bulma desta maneira.

ANÚNCIO

Vegeta era um dos vilões mais impiedosos que já vimos em Dragon Ball. Não tinha honra, pois estava disposto a matar seus adversários de qualquer forma. Enfrentou Goku, Gohan, Krilin e Yajirobe e nunca antes esteve tão perto de morrer.

Na verdade, Krilin não o matou porque Goku perdoou sua vida, pois queria lutar com ele novamente. Isso torna Vegeta um dos personagens indispensáveis em uma possível adaptação live-action de Dragon Ball Z.

Como eles pareceriam? Veja esta ilustração feita pela inteligência artificial, em uma versão verdadeiramente hiper-realista do príncipe dos saiyajins.

Dragon Ball Live Action Midjourney

Vegeta é um dos muitos personagens que estreiam em Dragon Ball Z. Sua transição foi a mais brutal de todas: primeiro criaram uma fase de rivalidade, que passou para o respeito, para depois terminar com um inegável carinho.

Na verdade, o ponto mais intenso dessa relação entre Vegeta e Goku (e toda a Família Z) ocorreu no último arco de Dragon Ball Z, onde Vegeta tem um surto de seu passado e deixa-se dominar por Babidi, a fim de se transformar nesse ser sem sentimentos e lutar com todas as suas forças contra seu eterno rival.

Vocês conseguem imaginar um live action nesse estilo? Não parece tão brutal como outros, mas é o mais próximo de um ator que já vimos.