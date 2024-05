Dragon Ball: Sparking! Zero surpreende com seu último trailer

Dragon Ball: Sparking! Zero será sem dúvida uma das jóias do próximo grande evento de jogos: Summer Game Fest. Desde já, o jogo da Bandai Namco tem agitado as redes, especialmente hoje: com um novo trailer. Embora já se saiba que haverá mais: ele mostrará suas próximas novidades durante o evento. Este jogo gerou grande expectativa por ser o herdeiro da saga “Budokai Tenkaichi”.

ANÚNCIO

Bandai Namco Dragon Ball

As técnicas principais: Fusão!

Em Dragon Ball, existem duas formas de realizar a técnica de fusão: através da técnica direta ou com brincos mágicos. Os fãs dessa técnica ficarão maravilhados com o novo trailer do jogo Dragon Ball: Sparking! Zero, pois várias fusões históricas são mostradas combinando personagens poderosos.

Quem aparece? Trunks e Goten estarão disponíveis com sua fusão Gotenks que conhecemos em Dragon Ball Z. Obviamente, os personagens de Dragon Ball Super como Kale e Caulifla, de Dragon Ball Super, Zamazu em sua forma fusionada, e isso, sem dúvida, indiretamente confirmaria a presença de Goku Black.

Bandai Namco Dragon Ball

E o Saiyajin 4 de Gogeta?

No trailer aclamado de Dragon Ball: Sparking! Zero, cada fusão mostrou todas as suas transformações, com exceção de Gogeta.

Esta fusão específica de Goku chegou ao anime com sua transformação em Super Saiyajin 4 em Dragon Ball GT. Mas o trailer omite essa transformação e ainda não se sabe se estará presente no jogo ou não. Mas... poderemos confirmar isso diretamente.

Mostraremos mais de Dragon Ball: Sparking! Zero!

Na próxima semana, durante o evento Summer Game Fest, a Bandai Namco promete mostrar mais sobre Dragon Ball: Sparking! Zero. Nosso enviado especial, Jonathan Valenzuela, estará presente no evento em Los Angeles, Estados Unidos, e vamos te mostrar todos os detalhes. Fique ligado nas nossas redes!

Como informação adicional, lembramos que este grande videogame de Dragon Ball estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC em algum momento deste ano. Será que eles vão confirmar a data no evento?