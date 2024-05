Bulma e Milk têm uma fusão oficial em Dragon Ball que provavelmente você não conhecia

Bulma e Milk fizeram a dança da fusão, que viram em seus filhos Trunks e Goten, para dar origem a uma guerreira inteligente e poderosa, nas aventuras de Dragon Ball Z. Esta união, acredite ou não, é um personagem oficial da franquia, que a qualquer momento poderia se tornar cânone. Você conhecia?

A fusão entre Bulma e Milk faz parte dos personagens oficiais da série, pois na época em que o episódio em que realizam essa técnica foi lançado, no início dos anos 90, a revista Shueisha incentivou os fãs a enviarem suas ideias de personagens combinados.

Esta iniciativa foi um sucesso absoluto, pois os fãs enlouqueceram ao fundir quantos personagens pudessem imaginar. Foi assim que nasceu a fusão entre Bulma e Milk, como um produto oficial de Dragon Ball. A revista que publicava as histórias destacou em suas páginas o design original do personagem, embora este não tenha aparecido no cânone da série de Akira Toriyama.

O aspecto desta guerreira, que temos mencionado em outras resenhas, é realmente brutal. Nas imagens vemos uma bela mulher, que combina a beleza de Bulma e de Milk. Tem o penteado da esposa de Vegeta, mas o olhar da waifu de Goku. O traje é uma combinação entre o traje de Milk e a roupa que o guerreiro costuma usar nascido da fusão por meio da dança.

Milk e Bulma Fusão

Milk Bulma Dragon Ball

As mulheres têm um peso importante nas histórias de Dragon Ball. Bulma, a melhor amiga de Goku e posteriormente esposa de Vegeta, é uma das mais importantes em toda a franquia, pois com sua inteligência salvou várias vezes o mundo. Ela é responsável por fabricar o radar do dragão e também construiu uma máquina resistente aos poderosos treinamentos dos saiyajins.

Por outro lado, Milk, uma especialista em artes marciais, foi responsável por criar praticamente sozinha Goten e Gohan. Ela é capaz de vencer em uma luta qualquer ser humano comum, pois é uma especialista em artes marciais.