A Nike declara seu amor por Filadélfia com os novos Dunk Low ‘Philly’

Há 39 anos, a Nike lançou a sua linha “College Colors Program”, da qual surgiram as Dunk Low, uma silhueta que se mantém atual até os dias de hoje e que evoluiu de ser apenas tênis de basquete para se tornar um ícone da moda. A sua estética e variedade de cores as tornaram populares para além das quadras, renovando-se a cada temporada com novas combinações de cores e colaborações. Este é o caso das novas Nike Dunk Low “Philly”.

Estes ténis, para além de serem uma homenagem oficial aos Phillies, são apresentados como um tributo à cidade de Filadélfia, incorporando elementos locais que resultaram da colaboração entre a marca do Swoosh e a loja local Lapstone & Hammer

Assim são os novos Nike Dunk Low "Philly"

Brian Nadav, fundador da Lapstone & Hammer, foi o protagonista durante o processo de design desses tênis. Segundo o The Philadelphia Inquirer, foi ele quem propôs refletir o espírito da cidade nessa proposta. Por isso, em vez de optar pelas cores vermelho, branco e azul tradicionais, Nadav e a Nike optaram por uma abordagem mais matizada para representar a cidade.

Durante três dias, a equipe de design da Nike explorou a Filadélfia, desde Fishtown até South Philly, para mergulhar na cultura e na atmosfera da cidade. O que encontraram? Uma cidade de murais e uma comunidade que valoriza o amor, o trabalho duro e a resiliência.

Foi assim que esta viagem inspirou o couro cinza rachado na parte da frente, que simboliza o concreto urbano, enquanto um dos swoosh muda de cor ao desgastar, refletindo “a casca dura externa que alguns habitantes de Filadélfia podem ter”.

Além disso, dentro dos tênis, as palmilhas apresentam um mapa de Filadélfia com vários "Easter Eggs" e símbolos icônicos, como o Museu de Arte. As cores variadas representam os murais e a cena artística da cidade, enquanto os cadarços verdes com pontas amarelas simbolizam as placas de trânsito que conectam os diversos bairros.

No entanto, as Nike Dunk Low “Philly” serão lançadas inicialmente apenas em lojas selecionadas da Filadélfia, incluindo Lapstone & Hammer e Creme, com um preço de US$135. Os tamanhos disponíveis vão do 6 ao 15, e espera-se que os tamanhos infantis cheguem no início de junho. Em seguida, a partir de 17 de junho, poderão ser adquiridos através da plataforma SNKRS da Nike.